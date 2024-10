Giugliano-Crotone 1-3: Mister Longo analizza la vittoria e la crescita della squadra (Video)

Giugliano - Il Crotone trionfa in trasferta con un 3-1, mostrando solidità e sacrificio. Mister Longo, soddisfatto del risultato, ha commentato a fine partita il percorso della squadra e il potenziale di crescita dei giovani talenti in rosa. Con questa vittoria, i rossoblù avanzano in classifica e acquisiscono fiducia.





La partita: difficoltà e dominio





Il match si è aperto con il vantaggio del Crotone dopo soli 5 minuti, seguito dal pareggio del Giugliano. "Il Giugliano ha iniziato meglio di noi, aggredendoci sin dai primi minuti", ha spiegato Longo. Dopo il pareggio, però, il Crotone ha ripreso il controllo, con un secondo gol frutto di una ripartenza ben gestita e una costruzione che ha avuto origine dal portiere. “È stato un primo tempo combattuto, ma la squadra ha mostrato capacità di palleggio contro la forte pressione degli avversari, meritando così il vantaggio”, ha aggiunto il mister.





Il secondo tempo è stato segnato dalla grande intensità del Giugliano, testimoniata dai numerosi calci d'angolo (10 a 3). Tuttavia, il Crotone ha mantenuto una certa superiorità sia nei tiri in porta sia in quelli fuori, dimostrando la propria efficienza difensiva.





Gli esterni e il gioco di squadra





Gli esterni del Crotone, Ovisiac e Silva, sono stati determinanti, come evidenziato da Longo: “Credo che la vittoria sia arrivata anche grazie all’aumento della qualità del gioco. Silva e Ovisiac hanno dato il massimo, mentre le punte Tumminello e Gomez hanno dimostrato sacrificio. La squadra si è impegnata per mantenere l’equilibrio e portare a casa il risultato, con grande voglia e determinazione.”





Un nuovo progetto per il Crotone





Alla domanda sull’obiettivo stagionale, Longo ha sottolineato l'importanza di un progetto a lungo termine: “La società ci ha chiesto di sviluppare una nuova filosofia tecnico-tattica e di valorizzare i giovani. Nei primi mesi c’è stata pressione, ma ora lavoriamo per trovare un’identità chiara, mirata a lungo termine. Vogliamo costruire una squadra solida che possa competere e offrire opportunità di crescita ai giovani talenti.”





Silva, classe 2004 ed ex primavera del Torino, è un esempio emblematico. Longo ha commentato così la sua crescita: “Deve migliorare nella continuità, mantenendo alta la concentrazione per tutti i 90 minuti. Se riuscirà a fare questo, sentiremo parlare di lui.”





Futuro e prossimi obiettivi





Longo è soddisfatto dei progressi fatti dal Crotone, ma sa che c'è ancora molto da fare: “Giovedì ci aspetta un’altra partita importante. Dobbiamo mantenere questa fame e determinazione. Dobbiamo farci accompagnare dall'esperienza dei primi mesi e trasformarla in consapevolezza.”





La vittoria contro il Giugliano è un segnale positivo per il Crotone, che ora punta a consolidarsi nella classifica di Serie C. Con una squadra in crescita, supportata da una società solida, i tifosi possono sperare in un ritorno ai livelli di prestigio che la piazza merita.