Grave incidente sul lavoro in puglia: operaio cade da scala mentre smonta luminarie

Un operaio di 44 anni è in gravi condizioni dopo una caduta da una scala mentre smontava le luminarie a Spinazzola.

Ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Spinazzola, nel nord Barese, dove un operaio di 44 anni è caduto da una scala mentre smontava le luminarie della festa patronale. L'uomo, di origine rumena ma residente a Salerno, è precipitato da un'altezza di circa tre metri, riportando gravi ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava completando il lavoro di smontaggio delle luminarie quando ha perso l'equilibrio, cadendo pesantemente al suolo. Immediatamente soccorso dai colleghi presenti, è stato trasportato d'urgenza dal personale del 118 all'ospedale Bonomo di Andria, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le condizioni dell'uomo sono gravi: ha subito un grave trauma cranico e diverse fratture, per cui è stato necessario un intervento chirurgico immediato. Al momento, la prognosi rimane riservata, con i medici che continuano a monitorare attentamente la sua situazione.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato un'indagine per chiarire le esatte dinamiche dell'accaduto e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.

Questo incidente mette nuovamente in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in contesti temporanei come quelli delle feste patronali, dove spesso si verificano incidenti che potrebbero essere evitati con l'adozione di misure adeguate. Le autorità locali e i sindacati stanno già richiedendo maggiori controlli e l’adozione di regole più rigide per prevenire simili tragedie in futuro. (Immagine archivio)