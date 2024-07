Tennis, non riesce l’impresa a Musetti. Djokovic in finale

Il nr. 2 italiano non riesce a battere il miglior Djokovic della stagione

Lorenzo Musetti si ferma alla semifinale nel torneo più prestigioso al mondo. C’è voluto il miglior Djokovic della stagione per sconfiggere l’italiano che nulla ha potuto contro la migliore tecnica e precisione nei colpi del serbo. Una gara che, come nelle previsioni, è stata molto combattuta sul Centrale di Wimbledon.

Si ripeterà quindi la finale dello scorso anno tra il serbo e Alcaraz con quest’ultimo che ne era uscito vincitore.

Musetti si è reso protagonista di diversi numeri di pregevole fattura che hanno entusiasmato il pubblico apertamente schierato a suo favore. Nonostante i suoi 37 anni Djokovic ha dimostrato di avere una buona forma nonostante il recente intervento chirurgico al ginocchio che aveva messo in dubbio la partecipazione al torneo londinese. L’evergreen Djokovic non dà segnali di particolari flessioni e, se continuerà a giocare con la grinta, la tenacia e la forza fisica messi in mostra oggi lo vedremo ancora per qualche altro anno sui campi di tutto il mondo.

Due break a favore del serbo nel primo e nel terzo set hanno praticamente deciso il match. Musetti è riuscito ad agguantare il tie-break solo nel secondo set ma lo ha perso malamente (7-2). Punteggio finale 6-4 7-6 6-4.

Per l’italiano resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto un’insperata ma più che meritata semifinale. Questo traguardo gli permette di scalare la classifica ATP raggiungendo la posizione nr. 16.

Una maggiore potenza e precisione dei suoi colpi avrebbe potuto dare la possibilità a Musetti di giocarsi meglio le sue carte, magari raggiungendo il quinto set. Comunque sia c’è poco da recriminare ma fare un grande plauso al tennista toscano che ha assunto maggiore consapevolezza dei propri mezzi pur con i limiti ai quali potrà senz’altro porre rimedio grazie alla sua giovane età.

Maurizio Martino