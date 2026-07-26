I Crusaders accolti dal sindaco di Cagliari

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Un traguardo sportivo importante e il riconoscimento ufficiale della propria comunità. Per i Crusaders Cagliari il successo nel campionato a nove giocatori 9FL non rappresenta soltanto un’impresa da almanacchi, ma sancisce un legame profondo con la comunità, culminato nell'incontro a Palazzo Bacaredda. Il sindaco Massimo Zedda ha accolto la formazione bianco-rosso-argento nella Sala consiliare, festeggiando l'affermazione che riporta il football americano isolano sul tetto d'Italia dopo la finale del XXVI Ninebowl disputata a Ferrara. Con l'occasione, l'Amministrazione ha rivolto un saluto anche a una delegazione della Società Amsicora femminile, reduce da due vittorie nei campionati nazionali femminili, sia nell’assoluto, sia nella categoria allieve.Il primo Cittadino, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci (assenti per altri appuntamenti istituzionali l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e Michele Boero, alla guida della Commissione Sport), ha consegnato alla squadra una pergamena celebrativa. I rappresentanti municipali sono stati a loro volta omaggiati dal sodalizio crociato, che ha donato a Zedda, Macciotta e Boero (Benucci già la possedeva), le t-shirt ufficiali realizzate subito dopo la conquista della coppa. La delegazione crociata era composta dal presidente Emanuele Garzia, dal vice Sergio Andrea Meloni e dal General Manager Giuseppe Marongiu, insieme al tecnico Walter Serra. La rappresentanza degli atleti è stata affidata a Fabio Matta, Giuseppe D’Angelo, Marcello Mele, Gianfranco Farris, Edoardo Stara e Jonathan Deiana.A margine dell'evento, il presidente Garzia ha espresso gratitudine per la solennità e il calore dell'accoglienza. Il massimo dirigente ha evidenziato come il confronto abbia posto l’accento sull'alto valore sociale della disciplina e sul concetto di squadra intesa come nucleo familiare, ideale per indirizzare i giovani verso contesti sani. Durante i saluti, il sindaco Zedda ha ripreso autonomamente un'idea avanzata in passato dal sodalizio: l'ipotesi di recuperare le sedute dismesse dello stadio Sant’Elia per installarle nell'impianto dei Crusaders. Un'iniziativa che ha destato forte interesse e che segnerebbe un suggestivo punto d'incontro storico tra il calcio e la palla ovale. Garzia ha quindi rivolto un sentito ringraziamento alle cariche comunali per la vicinanza dimostrata.La serata ha vissuto un passaggio di forte emozione che lega il presidente Garzia proprio alla gloriosa realtà dell'hockey amsicorino, presente alla premiazione. Il nonno del massimo dirigente dei Crusaders, il Commendator Raffaele Garzia, fu infatti tra i padri fondatori e primo presidente del club verdeazzurro a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Un incrocio di destini per due scuderie nate in epoche distanti ma unite dalla medesima vocazione all'eccellenza. Se i crociati esprimono la continuità moderna della palla ovale in Sardegna, la storia dell'Amsicora custodisce un cammino leggendario: fondata nel 1897, la compagine cagliaritana è tra le più blasonate del panorama hockeystico italiano, forte di un palmarès ricco di trionfi sia nel settore maschile sia in quello femminile.A testimonianza del clima affabile, le atlete si sono prestate a un divertente scambio, posando per gli scatti fotografici con i caschi da gioco dei Crusaders. Un'immagine simbolo di un movimento cittadino coeso, capace di imporsi sulla scena nazionale nel nome del rispetto reciproco e della comune identità sportiva.Il fitto calendario dei neo campioni prevede ora un nuovo impegno istituzionale per giovedì 30 luglio alle ore 18:30, quando il gruppo sarà ricevuto dal Comune di Monserrato.Sempre giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 20:30, i festeggiamenti si sposteranno sul terreno del, situato in località Terramaini.L'invito alla serata reca la firma prestigiosa dell'illustratore emiliano Claudio Pesci, già collaboratore della Gazzetta dello Sport e autore di importanti mostre per l'Unicef. L'artista ha voluto omaggiare la società sarda traducendo in un'illustrazione esclusiva l'essenza della vittoria conquistata, che accompagnerà la promozione della grande festa dedicata a sostenitori e appassionati.E' possibile seguire i Crusaders su Facebook Instagram e nella pagina web www.crusaders-cagliari.it