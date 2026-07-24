I Modà infiammano il Teatro al Castello: trionfale apertura per il Roccella Summer Festival 2026. Sabato 1° agosto arriva Giorgia

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Un esordio da incorniciare per il Roccella Summer Festival 2026. La celebre rassegna calabrese, organizzata dalla Ticket Service Calabria in sinergia con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, ha alzato il sipario sulla nuova stagione al Teatro al Castello, registrando immediatamente il tutto esaurito e confermando il suo ruolo di pilastro dell'estate musicale nella nostra regione, e non solo. A Roccella Jonica sono infatti arrivati numerosi fan da tutta la Calabria ma anche provenienti da tutto il Sud Italia, in generale, per la serata in cui protagonisti assoluti sono stati i Modà, che hanno portato in scena la tappa calabrese del tour “La Notte dei Romantici”.

Guidata da un carismatico Kekko Silvestre, la band ha saputo conquistare il pubblico fin dalle prime battute, alternando con sapienza le ballad più intense ai successi che hanno segnato la loro carriera, consolidandoli come punto di riferimento del pop italiano. In scaletta ci sono stati anche i brani più recenti: se il concerto si era aperto con “Stella cadente” per poi entrare nel vivo con “Ti passerà”, la serata ha potuto contare su titoli come “Non ti mancherà mai il mare”, “Anche stasera”, “Vivo da re”, “Non è mai abbastanza”, i medley con “Mamma dice sempre”, “La sua bellezza”, “Meschina” e “Aria” e poi “Dimmelo”, “Non dimentico”, “Come hai sempre fatto” e “Sono già solo”, “Arriverà”, “Volevo dirti”, “Mentre sogno” e “Favola”. Non sono mancati come prevedibile, brani come “Tappeto di fragole”, “Come un pittore”, “In tutto l’universo” e “Viva i romantici” con cui si è chiuso il concerto. Un momento particolarmente sentito dall’arena è stato quando è salita sul palco Bianca Atzei, con cui Silvestre ha duettato in “Ti amo ma non posso dirlo”.

Per il Roccella Summer Festival è stato un ottimo battesimo: con il concerto dei Modà è stato infatti inaugurato, insieme all’edizione 2026, anche il nuovo palco oltre che la nuova scenografia, di grande impatto, con ledwall di nuova generazione. Adesso l’attenzione è tutta per il prossimo concerto, quello di Giorgia in programma per il prossimo 1° agosto, prima delle due tappe calabresi del tour “G-Summer”.

I biglietti per assistere agli eventi del Roccella Summer Festival 2026 possono essere acquistati su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it