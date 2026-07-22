USCITA NUOVO SINGOLO FRANCESCO IACONANTONIO "Note & Colori" canzone dedicata al figlio Vincenzo in uscita il 26 luglio 2026

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nuovo singolo in uscita per il cantautore catanzarese Francesco Iaconantonio.

Il nuovo brano, dal titolo “NOTE & COLORI”, nasce dalla consueta collaborazione con Raffaele Polverino (testo composto da entrambi, musica da Iaconantonio).

Con questo nuovo brano, in uscita domenica 26 luglio (distribuito su tutti i digital store del web “Spotify, Youtube, I tunes, Amazon Music, Deezer, Tik Tok, Google Play” dall’etichetta discografica indipendente Shark 55 Production) la discografia di Iaconantonio e Polverino raggiunge quota 13 brani.

Note & colori è un omaggio al figlio di Francesco Iaconantonio, Vincenzo.

Un brano che racchiude al suo interno la forza del legame indissolubile tra un padre ed un figlio, un’autentica dedica d’amore che diventa un regalo, in occasione del suo compleanno.

Ad accompagnare la canzone, la pubblicazione di un video clip (che ha come protagonisti proprio Francesco e Vincenzo).

Alla realizzazione del singolo, hanno collaborato inoltre grandi professionisti: l’arrangiatore e produttore Ivan Nasini “studio Shark 55 Production”, che ne ha curato arrangiamenti, mix e mastering, i musicisti: Ivan Nasini al pianoforte e tastiere, Domenico Miriello alla batteria, Gianpiero Grano al basso, alle chitarre Costantino Quaranta e Anna Grandinetti Dionesi Poerio, Pasquale Iaconantonio che ha curato le grafiche”, Carmelo Panella la fotografia di copertina, Lorena Bianco operatore video e regista, Cristian Talarico video editor.

Il nuovo lavoro di Iaconantonio e Polverino potrà essere ascoltato dal 26 luglio, oltre che sui vari digital store, anche sui profili social ufficiali di Francesco Iaconantonio (pagina facebook https://www.facebook.com/IaconantonioFrancesco , twitter https://x.com/FraIaconantonio , instagram https://www.instagram.com/francesco_iaconantonio/ ) dove saranno reperibili anche tutte le precedenti pubblicazioni dei due artisti e storici amici.