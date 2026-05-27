III Edizione Convegno Poesia: “La vita… mistero tra gioia, dolore e poesia”

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Si è svolto con grande partecipazione e intensa emozione il convegno annuale sulla poesia organizzato, per il terzo anno consecutivo, dall’Associazione Culturale Circolo Letterario Nicola Caporale APS.

Tema dell’edizione 2026: “La vita… mistero tra gioia, dolore e poesia”, un argomento profondo e coinvolgente attraverso il quale si è voluto evidenziare come la poesia riesca a dare voce alle molteplici sfaccettature dell’esistenza umana, raccontandone emozioni, speranze, fragilità e bellezza.

Anche quest’anno l’associazione ha scelto di coinvolgere il mondo della scuola, confermando l’importanza di avvicinare i più giovani alla cultura poetica. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni della classe V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro e della classe V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Masano Caravaggio-BG. Nei giorni precedenti al convegno le insegnanti Myriam Rovito, Carmela Lamanna e Daniela Trapasso si sono recate presso la scuola primaria di Badolato a complimentarsi con gli alunni della classe V per la bellissima poesia che hanno elaborato e per consegnare loro l’attestato di merito. Per i ragazzi della classe V, che hanno inviato due poesie di cui una con dei versi in vernacolo, l’attestato sarà inviato per il tramite della loro insegnante Lorena Randazzo, che ha letto le poesie dei bimbi nel corso del convegno.

Il confronto con i ragazzi rappresenta ormai una preziosa tradizione per il Circolo Letterario: ogni anno si rinnova un’esperienza ricca di entusiasmo e di emozioni, che testimonia come anche le nuove generazioni, se guidati e motivati, sappiano credere nella forza della poesia e nel suo valore educativo e umano.

Novità significativa di questa edizione è stata l’istituzione, per la prima volta, di un concorso nazionale poetico dedicato agli adulti. Numerose le poesie pervenute, segno dell’interesse e della sensibilità suscitati dall’iniziativa. La giuria, composta dalla prof.ssa Giovanna Durante, dalle scrittrici Grazia Bertucci e Maria Caterina Nesticò, dalla prof.ssa Maria Vittoria Pultrone e dall’ingegnere Isidoro Ermocida, ha dichiarato di aver affrontato una scelta particolarmente difficile per l’elevata qualità degli elaborati.

Le poesie vincitrici sono risultate:

“I tuoi occhi” di Lucio Staiano – primo classificato;

di Lucio Staiano – primo classificato; “Erosione” (autore anonimo) – secondo classificato;

(autore anonimo) – secondo classificato; “La vita” di Domenica Pia Leuzzi – terzo classificato.

Ad aprire i lavori della serata, moderata e condotta da Daniela Trapasso, è stata Myriam Rovito, nipote del prof. Caporale e presidente dell’omonima associazione.

Relatore del convegno il prof. Agazio Lacroce, letterato e storico, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico attraverso un appassionato intervento dedicato alla poesia e alla sua evoluzione nel tempo.

Le declamazioni delle poesie sono state affidate all’insg. Eleonora Marrocchella e all’ing. Patrizio Menniti.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione sono stati gli intermezzi musicali eseguiti dai maestri Raffaele Battaglia, Massimo Criniti e Natale Ferraiolo. Particolarmente apprezzata anche l’interpretazione di una poesia di Nicola Caporale da parte della signora Domenica Piperissa.

Molto significativo e carismatico è stato inoltre l’intervento del prof. Vincenzo Squillacioti, uomo di grande cultura e profondo conoscitore delle tradizioni badolatesi, al quale l’associazione ha rivolto un sentito ringraziamento per aver onorato l’evento con la sua presenza.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’associazione organizzatrice per la riuscita del convegno, che ancora una volta ha rappresentato un importante momento di condivisione culturale e di crescita collettiva.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno per una nuova edizione dedicata alla poesia e alle emozioni della vita.