Orgoglio Giallorosso: Il Capitano Iemmello rinnova con US Catanzaro 1929 fino al 2026

CATANZARO – Grande notizia per i tifosi del US Catanzaro 1929. L'attaccante e capitano Pietro Iemmello ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la squadra giallorossa, prolungando la sua permanenza fino a giugno 2026.

Il club calabrese ha annunciato con orgoglio l'accordo raggiunto con Iemmello, che rappresenta un punto fermo della squadra dal suo arrivo nel gennaio 2022. L'intesa tra le parti testimonia la volontà comune di proseguire insieme un percorso fatto di passione, impegno e ambizione.

Con il rinnovo del contratto, il Catanzaro si assicura la presenza di un giocatore chiave sia per il carisma che per le capacità tecniche in campo. Iemmello, noto per la sua leadership e per le sue qualità offensive, continuerà a vestire la maglia giallorossa, portando avanti un progetto che punta a consolidare il ruolo del club tra le protagoniste del calcio italiano.

Un segno di continuità e ambizione

Questo rinnovo rappresenta un segno importante di continuità per il US Catanzaro 1929. La scelta di prolungare il contratto di Iemmello è una chiara dimostrazione delle ambizioni del club di competere ad alti livelli e di puntare sulla coesione e la determinazione del gruppo.

Parola al Capitano: “Felicissimo di continuare in Giallorosso”

Pietro Iemmello ha espresso grande soddisfazione per l'accordo raggiunto: “Sono felicissimo di poter continuare la mia avventura qui a Catanzaro. La fiducia della società e l'affetto dei tifosi mi spingono a dare sempre il massimo. Sono pronto a lottare per raggiungere insieme nuovi traguardi importanti.”

Il Futuro del Catanzaro passa da Iemmello

Il rinnovo di Iemmello è un messaggio chiaro: il Catanzaro non vuole essere solo una comparsa nel panorama calcistico italiano. Con il capitano al comando, la squadra giallorossa è pronta ad affrontare le prossime sfide con determinazione e voglia di crescere.

Questo accordo non è solo un prolungamento contrattuale, ma un vero e proprio patto di fiducia e obiettivi condivisi tra il club e uno dei suoi giocatori più rappresentativi.