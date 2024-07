Il maltempo seriale non concede tregua: l'analisi meteorologica dei prossimi giorni - I dettagli

Analisi dettagliata delle dinamiche cicloniche: precipitazioni e calo delle temperature delineano il quadro italiano dei prossimi giorni

Il palcoscenico atmosferico italiano si prepara a una performance turbolenta, dove la quiete sembra non trovare posto. La sceneggiatura meteorologica dei prossimi giorni è chiara: una successione di fasi perturbate porterà generose dosi di precipitazioni e copiose nevicate in quota.

Mercoledì 6 Marzo: Analizziamo il vortice ciclonico che si abbatte sulla nostra Penisola, tracciando una rotta accelerata verso est. Questo sistema genererà un'instabilità notevole, traducendosi in piogge e temporali isolati che si faranno sentire principalmente al Nord e in alcune regioni centrali come Toscana, Umbria, Lazio, e parti delle Marche e dell'Abruzzo. Un occhio di riguardo va al Sud, dove il contesto sarà meno caotico, ma non immune da episodi pluviali, in particolare sulla Calabria tirrenica e le aree appenniniche.

Il termometro cederà qualche grado, favorendo la discesa della neve a quote di 600/700 metri sulle Alpi e approssimativamente 1000 metri sull'Appennino centrale, un dettaglio non trascurabile per gli appassionati di sport invernali.

Giovedì 7 Marzo: La pressione atmosferica guadagna terreno, portando con sé un sospiro di sollievo. La giornata promette ampie schiarite e un cielo perlopiù libero da nubi su larga scala nazionale. Tuttavia, restiamo vigili di fronte a un timido ritorno dell'instabilità, che si manifesterà lungo le coste adriatiche centrali e successivamente coinvolgerà il Sud nel corso del pomeriggio.

Venerdì 8 Marzo: La pressione atmosferica torna a cedere, ponendo le premesse per un Venerdì dal volto duplice. Mentre la mattinata si conserva relativamente serena, salvo un incremento di nuvolosità sopra le nostre teste al Nord, è nel pomeriggio che le avvisaglie di un peggioramento faranno la loro comparsa, investendo prioritariamente il Nordovest e la Sardegna con piogge che diventeranno più frequenti verso sera.

Il sipario si chiude con l'avvicinarsi del weekend, che vedrà l'ingresso scenico di due perturbazioni in sequenza, quasi una doppietta meteorologica con la seconda in arrivo più carica di intensità. Vi terremo aggiornati con dettagli più fini nei prossimi bullettini. (iLMeteo)

In aggiornamento