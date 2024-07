Il nonnino Domenico Solano scomparso in Calabria, Prefettura attiva piano ricerche

Ottantenne avrebbe preso treno per Alessandria, ma mai arrivato

La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale persone scomparse per un pensionato ottantenne, Domenico Solano, di Mileto. Solano, dipendente in pensione della Provincia di Vibo Valentia, è scomparso da quattro giorni. Sono stati i suoi familiari a dare l'allarme dopo che non è rincasato, allertando le forze dell'ordine.

Secondo quanto si è appreso, il nonnino avrebbe preso un treno per recarsi ad Alessandria, dove risiedono i nipoti, ma non sarebbe mai giunto a destinazione.





In aggiornamento