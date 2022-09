Il sindaco Sergio Abramo intervento su a La vita in diretta su Rai Uno (Video)

CATANZARO, 22 APR - Secondo una firma illustre noi meridionali saremmo "inferiori". Vi invito a guardare il mio intervento andato in onda a La vita in diretta su Rai Uno. La risposta della sanità catanzarese e calabrese all'emergenza Covid-19 è la migliore dimostrazione per ribattere con i fatti e con orgoglio a questa scomposta affermazione.