Il tempo del perdono – un libro per volersi bene Di Don Francesco Cristofaro

Il perdono è al centro della vita cristiana, poiché il Dio di Gesù è, per definizione, Padre misericordioso. “Padre nostro” lo preghiamo e a Lui domandiamo che “venga il suo regno” e che dia a ciascuno “il pane quotidiano”.



Di fronte a questo amore che accoglie e perdona sempre, come sottolinea papa Francesco, noi siamo chiamati a una risposta, come donne e uomini che in questo amore vogliono entrare, vivere, crescere.



Don Francesco Cristofaro conduce il lettore, in questo libro che attinge la sapienza del perdono dalle più belle pagine evangeliche (quella della peccatrice, della vocazione di Pietro, della guarigione del paralitico...), a scoprire il mistero del rapporto tra noi e un Padre che sempre ci attende, che sempre ci ama e che non guarda ai nostri difetti ma a un amore eterno.



Incrociando la propria esperienza personale (fatta anche di difficoltà e di esperienze di rifiuto) e la proposta di Gesù, don Francesco offre una vera e propria “guida” spirituale alla scoperta del valore che tutti noi siamo e che, talvolta, dimentichiamo di essere.



All’interno del libro, il lettore può trovare alcune proposte per un lavoro personale.

IL TEMPO DEL PERDONO, Edizioni San Paolo esce in tutte le librerie e le piattaforme online il 29 ottobre 2024. Un libro che vuole essere anche uno strumento per il prossimo Giubileo della Chiesa che aiuterà il lettore a sperimentare la misericordia e alimentare la speranza.



«Gesù, ancora una volta – afferma l’autore – viene a ricordarci che Lui ci ama e ci cerca. Il Suo sguardo misericordioso si posa su ciascuno di noi per ricordarci: “Tu vali”, “Tu sei prezioso ai miei occhi”. Non sottrarti al Suo sguardo».

Don Francesco Cristofaro è nato a Catanzaro nel 1979. Parroco nella parrocchia Santa Maria Assunta di Simeri Crichi, è nato con una paresi spastica alle gambe, ma grazie alle continue terapie riesce ancora a camminare autonomamente.



È diventato sacerdote nel 2006 e ha conseguito la licenza in Teologia Spirituale presso la Pontificia Facoltà Teresianum di Roma. Conduce su Radio Mater la rubrica “Alla luce della fede” e su Padre Pio TV la trasmissione “Fatti per il Cielo”.



Molto attivo sui social. Ha pubblicato per Rizzoli: La speranza che cerchi (2023) e Le vie di Maria (2024). È questo il suo primo libro per le Edizioni San Paolo.