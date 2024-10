Incendio doloso a Reggio Calabria: anziano di 88 anni arrestato dai carabinieri

Reggio Calabria – Dramma nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Gallico, alla periferia di Reggio Calabria.



Un uomo di 88 anni è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso in un garage di una palazzina.



L’episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha mostrato l’anziano mentre, con una camminata claudicante, si avvicinava al luogo del delitto con del liquido infiammabile in mano.

Il movente: una possibile vendetta



Secondo i carabinieri, il gesto potrebbe essere stato motivato da una vendetta personale. Poco prima delle 2 del mattino, l’uomo avrebbe versato il liquido nel garage, dove era parcheggiata un’auto, e in pochi istanti le fiamme si sono propagate, coinvolgendo anche il piano terra dell’edificio.

Intervento tempestivo dei soccorsi



Fortunatamente, grazie all'intervento rapido dei vigili del fuoco, non ci sono state vittime o feriti tra gli abitanti della palazzina.



I carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo grazie alle riprese video, nonostante avesse cercato di coprire alcune telecamere con della vernice.



Le mani dell’anziano, trovate ancora sporche di colorante, sono state una delle prove chiave che hanno portato all'arresto.

Indagini in corso



Al momento, le autorità stanno cercando di approfondire le ragioni dietro questo gesto apparentemente estremo, per capire se ci siano stati precedenti litigi o dissapori tra l’anziano e qualcuno dei residenti.

Conclusioni



Questo grave episodio ha scosso la tranquillità del quartiere Gallico, ma grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, le conseguenze sono state limitate.



L’uomo di 88 anni, riconosciuto per la sua particolare andatura claudicante, è ora in custodia delle autorità in attesa di ulteriori sviluppi.