Incidente stradale SS106, bilancio un ferito, necessario l’intervento dei Vvf, 118 e Cc

DAVOLI (CZ) 26 GIU - È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Statale 106 nel comune di Davoli Marina in provincia di Catanzaro. Coinvolti nel sinistro un'autovettura Dacia Sandero ed un autocarro Iveco Eurocargo.



Ferito il conducente dell'autovettura che veniva estratto dalle lamiere, congiuntamente al personale del Suem118, ed affidato a quest'ultimi per le cure del caso è successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì a mettere in sicurezza la vettura e la zona interessata dal sinistro. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la circolazione.

In aggiornamento