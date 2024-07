Incidente Stradale sulla SS106: tre feriti e disagi alla viabilità, intervento dei Vvf

SIMERI CRICHI - La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle 11:40 sulla SS106, nella rampa dello svincolo per Simeri Mare, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Toyota iQ e un'Audi A2.

Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente. I feriti sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario del Suem118, che ha provveduto al loro trasferimento presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e trattamenti necessari.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per mettere in sicurezza il sito dell'incidente e le vetture coinvolte, evitando potenziali rischi di ulteriori danni o incidenti. Il sinistro ha causato notevoli disagi alla viabilità della zona, con rallentamenti e deviazioni necessarie per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno conducendo gli accertamenti necessari per determinare la dinamica dell'accaduto.

Le autorità competenti invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare le indicazioni fornite per agevolare le operazioni in corso e garantire la sicurezza di tutti.