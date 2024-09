Incidente sulla A2: auto si ribalta, ferito il conducente.

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 14.50 circa sull'autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e San Mango d'Aquino per incidente stradale.



Una la vettura coinvolta che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo il conducente ed una giovane ragazza. Illesa quest'ultima mentre il conducente, ferito ma cosciente, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.



Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. La stessa veniva rimessa su ruote e recuperata dal soccorso stradale. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e viabilità e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito sulla A2, nel tratto interessato dal sinistro, chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.