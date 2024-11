Incidente sulla SS18: ragazza17enne perde la vita, coinvolte due auto

Praia a Mare (CS) – Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 18 (SS18) in località Foresta, nel Comune di Praia a Mare, sul Tirreno cosentino. Una ragazza di 17 anni ha perso la vita mentre era a bordo di una motocicletta da cross. L'incidente, avvenuto intorno alle 19, ha visto coinvolte anche due automobili, rendendo necessario l'intervento di numerosi soccorsi.

Le cause e la dinamica del sinistro sono ancora al vaglio delle autorità. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, proveniente dal distaccamento di Scalea, che ha provveduto alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. La polizia stradale, coadiuvata dal personale Anas, ha eseguito i rilievi necessari per comprendere le dinamiche dello scontro.

A causa dell'incidente, la SS18 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la deviazione della circolazione su strade secondarie per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe nel dolore per la perdita della giovane vita.

L'intervento tempestivo dei soccorritori non è stato sufficiente a salvare la giovane centaura. La polizia stradale continua a raccogliere elementi per chiarire la responsabilità dell'incidente, mentre il traffico sulla statale è stato ripristinato solo in tarda serata.