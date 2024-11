Incontro presso il consorzio di bonifica Calabria

Si è svolto oggi un proficuo incontro con il Commissario straordinario regionale del Consorzio di bonifica Calabria, dott. Giacomo Giovinazzo.

Grazie all’interessamento dell’avv. Francesco Pitaro, il movimento “Libertà è Partecipazione”, rappresentato da Salvatore Paone, alla presenza di un gruppo di cittadini e imprenditori di loc. Fialà e Schiavello, nel Comune di Maida, ha discusso con il Commissario e con il direttore dott. Antonio Rotella circa le problematiche legate ai tempi e alle modalità di manutenzione dei collettori e dei canali di scolo di proprietà del Consorzio che si sono resi necessari alla luce della recente alluvione.

Il dott. Giovinazzo ha rassicurato riguardo il lavoro già svolto nelle ultime due settimane, dimostrando di conoscere alla perfezione le problematiche del territorio, rassicurando e informando il movimento e i cittadini presenti sugli imminenti lavori già programmati per potenziare e mettere in sicurezza i canali di scolo interessati, coordinandosi con gli altri enti sovracomunali coinvolti.

L’occasione è stata utile per avviare un dialogo costruttivo con l’ente Consorzio di bonifica.

Il Commissario Giovinazzo, che ringraziamo per la cortese disponibilità, si è dichiarato pronto a vagliare qualsiasi altra ulteriore segnalazione riguardante il nostro territorio comunale.

In una nota, Salvatore Paone del coordinamento del movimento civico “Libertà è Partecipazione” ha sottolineato come “continua il lavoro concreto del movimento, avviato sin da subito, per cercare di essere operativamente e seriamente vicini alle richieste dei cittadini, in particolare di chi ha avuto maggiori danni e disagi dopo l’ultima devastante alluvione, evitando inutili proclami e rendendosi disponibili a dare una mano.”