Inseguimento tra Voghera e Tortona: arrestato 48enne per resistenza e sospette truffe agli anziani
Un inseguimento da film tra le strade di Voghera e Tortona, due incidenti stradali e un tentativo di speronare le forze dell'ordine. È terminata con l'arresto la fuga di un 48enne pluripregiudicato originario di Carmagnola, in provincia di Torino. L'uomo è stato bloccato al casello autostradale della A21, dove un autocarro gli ha sbarrato la strada.
L'episodio risale alla scorsa notte, quando i carabinieri hanno notato un'auto sospetta con targhe straniere. Al tentativo di fermarla, il conducente ha accelerato dando inizio a un pericoloso inseguimento per le vie cittadine. Durante la corsa, il veicolo ha causato due incidenti stradali e ha più volte cercato di speronare la pattuglia.
Giunti al casello di Voghera, l'auto è rimasta intrappolata da un mezzo pesante. Il conducente ha tentato l'ultima manovra speronando nuovamente i militari, ma è stato immobilizzato. A bordo c'erano anche il figlio 21enne e un terzo uomo che, approfittando della confusione, è fuggito a piedi nei campi vicini facendo perdere le proprie tracce.
Dagli accertamenti, la Volkswagen Golf è risultata radiata in Francia e circolante con targhe clonate e contraffatte. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto walkie-talkie e guanti da lavoro. Elementi che, insieme al profilo dei fermati, hanno portato gli inquirenti a ipotizzare che il gruppo fosse diretto a compiere truffe ai danni di persone anziane.
L'auto e le targhe sono state sequestrate. Il 48enne, dopo le formalità di rito, è stato associato alla camera di sicurezza della caserma in attesa del processo con rito direttissimo. Il figlio 21enne è stato identificato e potrebbe essere indagato per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per identificare il fuggitivo e per verificare se il gruppo abbia già messo a segno altri colpi.
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