Truffe del finto maresciallo a Rieti: quattro arresti per raggiri ad anziane

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel territorio della provincia di Rieti, i carabinieri hanno sferrato un duro colpo alle truffe ai danni di persone anziane, arrestando quattro individui - tre uomini e una donna - con l'accusa di truffa aggravata. Gli episodi, avvenuti il 28 e il 30 settembre, hanno visto protagoniste due donne over 70, vittime della cosiddetta tecnica del finto maresciallo, un raggiro sempre più diffuso che sfrutta la fiducia e la vulnerabilità degli anziani.

Il primo episodio a Magliano Sabina

Il 28 settembre, sulla strada regionale 3 Flaminia, i militari della Stazione di Magliano Sabina hanno fermato un'auto con a bordo due uomini. Durante la perquisizione, sono stati trovati 300 euro in contanti, due telefoni cellulari e diversi gioielli in oro, abilmente nascosti nell'abitacolo. Gli accertamenti hanno permesso di risalire alla provenienza dei preziosi: appartenevano a una donna di 80 anni residente nel Senese, che aveva denunciato a Colle di Val d'Elsa di essere stata truffata poco prima da due uomini che si erano presentati come marescialli dei Carabinieri, riuscendo a entrare nella sua casa con un pretesto. La vittima ha riconosciuto i gioielli e i due presunti autori, che sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. I preziosi saranno restituiti alla legittima proprietaria.

Il secondo intervento a Borgorose

Il 30 settembre, a Borgorose, una donna di 70 anni ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo che l'ha convinta a raccogliere denaro e gioielli con la scusa di dover verificare che non fossero collegati a una rapina. Poco dopo, due persone - un uomo e una donna - si sono presentate alla sua porta qualificandosi come tecnici incaricati dai carabinieri per ritirare i beni. Insospettita, l'anziana ha rifiutato di consegnare quanto richiesto e ha chiamato il 112. I due sono fuggiti a bordo di un'auto, ma grazie alla descrizione fornita dalla vittima e a una parte della targa, i militari della Stazione di Borgorose sono riusciti a intercettare il veicolo e ad arrestare i presunti truffatori, entrambi originari della Sicilia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un fenomeno in crescita

Le truffe ai danni degli anziani sono un fenomeno in costante aumento in tutta Italia. I malviventi sfruttano spesso la solitudine e la buona fede delle vittime, presentandosi come appartenenti alle forze dell'ordine per guadagnare la loro fiducia. È fondamentale, quindi, prestare massima attenzione a chiamate o visite inaspettate e verificare sempre l'identità degli interlocutori contattando direttamente le autorità. I carabinieri ricordano che nessun militare si presenta a casa per ritirare denaro o gioielli e invitano a segnalare immediatamente situazioni sospette.