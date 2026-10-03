Detenuto egiziano trovato morto in cella dopo aggressione a Reggio Emilia

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Un drammatico epilogo quello che si è consumato nel carcere dove era detenuto Mena Istafanous, il 26enne di origine egiziana che domenica scorsa aveva seminato il panico a Reggio Emilia. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua cella, impiccato, nella giornata di oggi. La notizia ha scosso la comunità locale e riporta l'attenzione su un caso che aveva già destato grande allarme per la sua violenza.

La folle aggressione al distributore di benzina

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, Mena Istafanous si era recato presso un distributore di benzina di Reggio Emilia dove, senza alcun motivo apparente, ha aggredito tre persone a lui sconosciute. In un primo momento ha colpito con un cacciavite una donna, ferendola. Subito dopo, alla guida della sua auto, ha investito altre due persone che erano accorse in soccorso della prima vittima. Un raid violento e fulmineo che ha gettato nel panico i presenti.

L'arresto e il passato in un centro di salute mentale

Le forze dell'ordine sono intervenute con rapidità: l'uomo è stato arrestato nel giro di un'ora dall'accaduto. Dagli accertamenti è emerso che il 26enne risultava in cura presso un centro di salute mentale, dettaglio che apre scenari inquietanti sulla gestione di soggetti con fragilità psichiche e sul loro percorso di reinserimento sociale. La sua posizione era al vaglio dell'autorità giudiziaria, ma il gesto estremo ha interrotto ogni iter processuale.

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Il suicidio in cella e le indagini

Nella giornata odierna, il personale penitenziario ha rinvenuto il corpo senza vita di Mena Istafanous all'interno della sua cella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe impiccato utilizzando mezzi di fortuna. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze esatte del decesso e verificare se vi siano state negligenze nella sorveglianza. La Procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto.

Un caso che riaccende il dibattito sulla salute mentale in carcere

La vicenda di Mena Istafanous riporta al centro dell'attenzione il tema della salute mentale e della gestione dei detenuti con problematiche psichiatriche. La struttura carceraria, già sotto pressione per la cronica carenza di personale e risorse, si trova ancora una volta a fare i conti con una tragedia annunciata. Le autorità competenti dovranno ora stabilire eventuali responsabilità, mentre la comunità di Reggio Emilia resta scossa da una vicenda che ha avuto un epilogo tanto drammatico.