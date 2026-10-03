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Truffa assicurativa a Montichiari: arrestati due uomini dai Carabinieri

Redazione
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Truffa assicurativa a Montichiari: arrestati due uomini dai Carabinieri
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Nel pomeriggio di ieri, a Montichiari, in provincia di Brescia, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani, un uomo di 62 anni e uno di 38, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una compagnia assicurativa. L'operazione è scattata dopo la segnalazione al 112 da parte del titolare di un'agenzia assicurativa, insospettito dalle anomalie nella documentazione presentata per la stipula di alcune polizze.

L'intervento dei Carabinieri

All'arrivo dei militari, i due uomini si trovavano ancora all'interno degli uffici e sono stati bloccati prima che potessero completare la loro azione fraudolenta. Secondo quanto ricostruito, i due stavano tentando di stipulare contratti assicurativi fraudolenti relativi a veicoli, motoveicoli e ciclomotori, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. La prontezza dell'intervento ha permesso di sventare il raggiro e di assicurare i responsabili alla giustizia.

Le indagini e le conseguenze legali

Gli accertamenti successivi hanno confermato le irregolarità nella documentazione e hanno portato all'arresto dei due uomini per truffa aggravata in concorso. L'Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha convalidato l'arresto e disposto la traduzione presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Desenzano del Garda, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Un fenomeno in crescita

Le truffe assicurative rappresentano un reato sempre più diffuso, che danneggia non solo le compagnie ma anche i consumatori onesti, contribuendo ad aumentare i premi. La tempestiva collaborazione tra cittadini e Forze dell'Ordine si conferma fondamentale per contrastare questi fenomeni e garantire la legalità.


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Argomenti:
truffa assicurativa montichiari carabinieri arresto contratti assicurativi fraudolenti aggravata compagnia raggiro intervento forze dell'ordine

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