Italia-Francia 1-3: Spalletti analizza la sconfitta e guarda avanti (Video)

Italia-Francia 1-3, Spalletti: "Donnarumma si è sentito male. Siamo sulla strada giusta"





L'Italia esce sconfitta per 3-1 contro la Francia nell'ultima sfida del girone di Nations League, un risultato che lascia molti interrogativi ma anche qualche certezza nelle parole del CT Luciano Spalletti. La gara, disputata in un’atmosfera calda e appassionata, ha messo in evidenza criticità sulle palle inattive e un'Italia ancora in costruzione, ma determinata a migliorare in vista dei prossimi impegni.





Difesa in difficoltà sulle palle inattive

In conferenza stampa, Spalletti ha analizzato con lucidità il match. "Commentare questa partita è complicato proprio per il condizionamento dei calci piazzati", ha esordito il CT. L’Italia, nonostante un buon approccio e una voglia di imporsi contro un avversario fisicamente dominante, ha sofferto sulle palle inattive, subendo due reti in queste situazioni. "Loro hanno una struttura fisica importante, difficile da contrastare. Dobbiamo rivedere alcune cose e valutare se cambiare approccio difensivo".





La squadra, pur essendo già qualificata ai quarti, non si è accontentata di un pareggio. "Abbiamo speso tante energie per cercare di vincere, ma questo ci è costato caro. I giocatori volevano sfidare la gara, l’avversario, ma a volte serve maggiore equilibrio nella gestione della partita", ha aggiunto Spalletti.





Un’Italia in crescita, ma con margini di miglioramento

Nonostante la sconfitta, il CT ha sottolineato anche aspetti positivi. "Siamo sulla strada giusta. Ho visto cose cercate e fatte nella maniera corretta. Certo, ci siamo lasciati prendere dall'emozione e abbiamo sprecato qualche pallone di troppo, ma dal punto di vista del gioco abbiamo concesso poco".





La mancanza di precisione nella gestione del pallone è stata un altro punto critico evidenziato. "Dobbiamo essere più puliti nella gestione, è obbligatorio se vogliamo progredire".





Donnarumma fuori per problemi fisici

Tra i temi caldi della serata, l’assenza di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG non è sceso in campo a causa di un malessere fisico. "Ha avuto problemi di stomaco, diarrea, e si è sentito debole. Abbiamo tentato di recuperarlo fino all'ultimo, ma non era in condizioni di giocare", ha spiegato Spalletti. Al suo posto ha giocato Guglielmo Vicario, protagonista comunque di una prestazione solida.





Quarti di finale: un test di maturità

Con la qualificazione ai quarti ormai certa, l’Italia si prepara ad affrontare un avversario di spessore, che sarà sorteggiato tra Portogallo, Spagna e Germania. "Sarà un ulteriore step per il gruppo", ha dichiarato Spalletti. "Più la strada si fa stretta, più dobbiamo dimostrare di essere pronti. Sono fiducioso perché il gruppo ha qualità e sta crescendo".





Conclusioni

Nonostante la sconfitta, l'Italia di Spalletti guarda avanti con ottimismo. La partita contro la Francia ha messo in evidenza aspetti da migliorare, ma anche segnali positivi su cui costruire il futuro. Il prossimo appuntamento sarà a marzo 2025, per prepararsi a una sfida che potrebbe rappresentare un banco di prova cruciale per il percorso azzurro in Nations League.