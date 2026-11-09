L’Amore non è possesso: a Taranto giornata contro la Violenza di Genere

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Un’intera giornata dedicata al contrasto della violenza di genere e all'educazione all'affettività. Accade martedì 10 novembre con il doppio appuntamento promosso dal Rotary Club Taranto che ospiterà la giornalista professionista, scrittrice e criminologa Silvia Morrone.

In mattinata, dalle 10 alle 12, la conferenza con gli studenti dell'istituto Maria Pia di Taranto sulla prevenzione della violenza di genere e sul valore del rispetto nelle relazioni. In serata (alle 20:30 presso il circolo Ufficiali della Marina Militare), l’incontro riservato ai soci del club e la presentazione del suo libro "Occhi negati. Pensieri senza nome" (Scorpione Editrice, 2026).

Nata a Grottaglie e cresciuta a Taranto, nel suo curriculum vanta collaborazioni nazionali e una particolare attenzione a queste tematiche. Laureata in Giurisprudenza all'Università di Siena, Silvia Morrone ha conseguito master in criminologia clinica e scienze forensi (Lumsa), nella presa in carico delle vittime di violenza (Università di Siena) e in giornalismo (Luiss "Guido Carli"). Ha lavorato per Tgcom24 e TG5 e, nella stagione 2025–2026, al programma "Ignoto X" su La7. È autrice di "Resta con te. Vivere la violenza di genere e venirne fuori" (2025) e, dallo scorso anno, editorialista volontaria di Scarpetta Rossa Aps, con cui porta nelle scuole il progetto di prevenzione "Ora parla Sofia".

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Una figura di altissimo profilo che sarà chiamata a parlare a generazioni diverse: "L'amore non è possesso" è il titolo scelto per la giornata. Per l’occasione, grazie ad un apposito service messo in campo, il Rotary devolverà 1.000 euro all'associazione Scarpetta Rossa- Contro la violenza sulle donne. Nata nel 2014, l’associazione è impegnata con centri di primo ascolto diffusi su tutto il territorio nazionale, case rifugio e alloggi temporanei, gruppi di ascolto e sostegno, consulenza legale e psicologica con l’obiettivo di rispondere prontamente ai bisogni delle donne che si trovano in difficoltà a causa di stalking, abusi e violenze.

«La violenza di genere – commenta Giulio Bernardini, presidente del Rotary Club Taranto - si combatte prima di tutto con l'educazione. Come Rotary, siamo particolarmente impegnati nel coinvolgere le giovani generazioni. Non a caso, abbiamo voluto iniziare la giornata proprio con i ragazzi affinché siano portatori di relazioni fondate sul rispetto dell’altro. E poi abbiamo scelto di concluderla con un gesto concreto a sostegno di chi lavora, ogni giorno, accanto alle donne».

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