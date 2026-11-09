Bolzano, controlli straordinari delle forze dell'ordine: denunciato il ladro della piscina e altre 11 persone

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Un fine settimana di controlli intensificati quello appena trascorso a Bolzano, dove il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto un dispositivo straordinario ad Alto Impatto per rafforzare la sicurezza urbana. L'operazione, condotta congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, rientra nelle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione alle aree del centro ritenute più sensibili sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Il furto negli spogliatoi della piscina di via Maso della Pieve

Uno degli episodi più significativi ha riguardato una struttura sportiva di via Maso della Pieve, dove nei giorni scorsi erano stati segnalati alcuni furti sui borsoni lasciati negli spogliatoi della piscina. Nella mattinata di ieri un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto sul posto e, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, è riuscito a risalire all'autore dei fatti: un cittadino italiano di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia.

Rintracciato poche ore dopo, il giovane era ancora in possesso di parte della refurtiva, tra cui telefoni cellulari e documenti personali. Accompagnato in Questura, è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato, mentre la merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari.

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Gli altri interventi del fine settimana

Nel corso dei medesimi servizi, gli agenti hanno denunciato altre persone per reati di varia natura. In serata, in via del Ronco, un uomo di 33 anni è stato fermato dopo aver tentato di nascondere un oggetto nel giubbotto alla vista degli operatori: si trattava di una tronchese, per la quale è scattata la denuncia per porto di oggetto atto a offendere.

Domenica sera, invece, una pattuglia è stata inviata presso un supermercato del capoluogo per la segnalazione di un soggetto molesto che, allontanato dal personale, ha danneggiato alcuni scaffali. Identificato grazie all'ausilio degli addetti alla vigilanza, un cittadino rumeno di 54 anni con precedenti è stato allontanato e deferito all'Autorità Giudiziaria.

Nel bilancio complessivo figurano inoltre due cittadini macedoni di 40 e 34 anni denunciati per resistenza a pubblico ufficiale all'esterno di una discoteca, un marocchino di 51 anni per procurato allarme, un tunisino di 20 anni per ricettazione di una bicicletta di elevato valore – poi restituita al proprietario – e un pakistano di 33 anni per tentato furto in un supermercato. Infine, tre cittadini stranieri e un italiano sono stati denunciati per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano.

Il bilancio dei controlli

Complessivamente, negli ultimi due giorni sono state identificate 213 persone e controllati 19 veicoli. Un risultato che conferma l'attenzione delle istituzioni verso la sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei reati nelle zone più frequentate della città.

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