Mazara del Vallo, maxi sequestro di crack e cocaina: due arresti

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Un nuovo e importante risultato nella lotta allo spaccio di droga è stato ottenuto dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Gli agenti della Questura di Trapani e del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno arrestato due uomini, un 32enne del posto e un 37enne di origine tunisina residente a Mazara, con l'accusa di detenzione e trasporto illeciti di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso in concorso tra loro.

Il controllo sull'autostrada A29

L'operazione è scattata nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga. L'attenzione degli agenti è stata catturata da un'auto che procedeva con andatura incerta e irregolare lungo l'autostrada A29 (Palermo-Mazara del Vallo). I poliziotti hanno così deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito.

Durante l'ispezione, gli agenti hanno notato che il conducente e il passeggero mostravano particolare nervosismo e adottavano cautele sospette, tanto da indurli a effettuare una perquisizione personale e veicolare. La ricerca ha permesso di scoprire che i due trasportavano 100 grammi di crack e 20 grammi di cocaina, custoditi in involucri termosaldati e sottovuoto in cellophane.

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Arresti e misura cautelare

La droga è stata immediatamente sequestrata e i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto. Successivamente, durante l'udienza di convalida, il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Va sottolineato che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, le responsabilità penali saranno accertate definitivamente solo con una sentenza irrevocabile.

Un'operazione nel quadro del contrasto allo spaccio

L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti messa in campo dalla Questura di Trapani, in sinergia con il Commissariato di Mazara del Vallo, con particolare attenzione ai territori di Mazara del Vallo e delle zone limitrofe. L'arresto di due presunti spacciatori e il sequestro di una quantità considerevole di droga rappresentano un duro colpo per le attività illegali nella zona.

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