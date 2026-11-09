Arrestata a Cassino con oltre un chilo di cocaina nascosto nello scarico del WC

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Un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di una donna di 32 anni a Cassino, in provincia di Frosinone, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta al termine di un'attività investigativa che aveva fatto emergere sospetti sulla presenza di droga nell'abitazione della donna.

La perquisizione e il ritrovamento

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno eseguito una perquisizione domiciliare, estesa anche alle pertinenze esterne dell'immobile, con il supporto di un'unità cinofila. Proprio grazie a quest'ultima è stato possibile individuare un panetto occultato all'interno della vaschetta di scarico del WC di un bagno di servizio. L'involucro, accuratamente confezionato e termosaldato, riportava l'effige di un aereo da caccia e la dicitura KFIR.

Oltre un chilo di cocaina sequestrato

All'interno del panetto è stata rinvenuta sostanza stupefacente che, sottoposta a test, è risultata positiva alla cocaina per un peso netto complessivo di 1,005 kg. La droga è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti. La donna è stata dichiarata in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

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Convalida dell'arresto e misura cautelare

Successivamente il G.I.P. del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della locale Procura, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. L'operazione rientra nell'ambito della costante attività di controllo e contrasto alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri della Compagnia di Cassino sul territorio.

Un segnale forte contro lo spaccio

Il ritrovamento di un quantitativo così ingente di cocaina nascosto in un luogo domestico dimostra come le forze dell'ordine siano sempre più attente ai nascondigli insoliti utilizzati dai trafficanti. L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno dello spaccio, che rappresenta una delle principali preoccupazioni per la sicurezza delle comunità locali.

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