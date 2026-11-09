Sicurezza a Mestre: maxi operazione della Polizia contro criminalità e immigrazione irregolare

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Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato di Venezia ha effettuato un'operazione ad alto impatto nelle zone più sensibili di Mestre, con un massiccio dispiegamento di forze. L'obiettivo era duplice: contrastare la criminalità urbana e l'immigrazione clandestina, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Un impiego massiccio di forze dell'ordine

L'attività ha visto la partecipazione di oltre 25 agenti della Polizia di Stato, concentrati principalmente in via Piave e dintorni, affiancati da personale della Polizia Locale e dell'Esercito Italiano. La presenza capillare sul territorio ha permesso di dare visibilità e sicurezza all'area, oltre a conseguire risultati significativi sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare.

Controlli e risultati

Durante l'operazione sono stati controllati 66 stranieri, di cui 7 accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Due di loro sono risultati irregolari sul territorio nazionale e sono stati espulsi tramite l'Ufficio Immigrazione. Altri tre sono stati denunciati per violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore. Per cinque persone, la Divisione Anticrimine sta valutando l'emanazione di misure di prevenzione personali.

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Complessivamente, sono stati identificati 162 soggetti, controllati 3 esercizi pubblici e 11 veicoli. Due persone sono state denunciate per rifiuto di fornire le proprie generalità.

Le parole del Questore Sbordone

Il Questore Antonio Sbordone ha espresso apprezzamento per l'esito dell'operazione, sottolineando che «si tratta di un'attività che si inserisce nel più ampio contesto di rafforzamento del controllo del territorio. Dobbiamo garantire la sicurezza soprattutto nelle aree più complesse e per farlo sono necessarie attività di repressione e contrasto all'immigrazione irregolare, ma anche di prevenzione e comprensione delle dinamiche profonde, attraverso le identificazioni e l'azione amministrativa di controllo dei pubblici esercizi. Resta imprescindibile, in questa prospettiva, il controllo del territorio da parte degli operatori della Polizia di Stato».

L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle norme sull'immigrazione, con un approccio che coniuga repressione e prevenzione.

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