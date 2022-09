La Cina annuncia una cura per il coronavirus

PECHINO 6 FEB - Un team di ricerca cinese guidato da Li Lanjuan ha annunciato "un'importante scoperta" sul coronavirus, ma l'Oms frena: "Non ci sono terapie efficaci conosciute". Intanto i morti sono saliti a 565, con oltre 28mila persone che hanno contratto il virus.



Pechino ha anche annunciato il dimezzamento dei dazi sull'import di oltre 1.600 beni Usa per 75 miliardi di dollari dal 14 febbraio. La decisione, nel mezzo dell'epidemia del coronavirus e della carenza di alcuni beni primari, interessa i dazi del 5% e del 10% applicati alla lista di beni colpiti a settembre.