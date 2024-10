La New Generation Racing al top anche ad Oppido

Lo slalom città di Oppido Mamertina arrivato all'ottava edizione, ha visto la scuderia Catanzarese New Generation Racing raccogliere dei risultati eccelsi con prestazioni soddisfacenti dei vari piloti al via.

Nicola Paola Almirante ha conquistato un buon terzo posto assoluto, con un'ottima vittoria tra l'altro tra le E2SS/TM-SS sulla Wolf GB08 Thunder. Una prestazione buona quella di Paola Almirante, che è la testimonianza di come lo stesso si stia adattando al mezzo.

Nel gruppo E1, grande gara di Saverio Barberio che ha trovato il successo in 1150 e ha agguantato anche il podio di categoria con un terzo posto sulla sua Fiat 127.

Nella +2000 ottima la vittoria di Rosario Scerbo che ha trovato il successo di classe sulla Renault 5 GTT e ha inoltre ottenuto un buon quinto posto di categoria.

Nel gruppo A, vittoria in classe 2000 per Pasquale Pirroncello che ha condotto una gara super a bordo della sua Renault Clio con cui ha conquistato anche un ottimo terzo posto di categoria.

Nelle 1400, terzo posto di classe per il rientrante Antonio Leuzzi su Peugeot 205.

Nelle 1150, altro podio e secondo posto di classe per il giovane Alberto De Gregorio che si è ben comportato sulla sua Fiat Seicento Sporting.

Altra buona gara in gruppo N per Domenico Marchio, che ha sfiorato la vittoria per un nulla con la sua Peugeot 106 di classe 1600 e con lo stesso Marchio che ha agguantato un secondo posto di classe e anche nel gruppo non ha sfigurato, trovando lo stesso risultato.

Nelle Racing Start Plus, gran successo di gruppo per Vincenzo Curcio che sulla sua Peugeot 106 di classe 1400 ha dominato nella categoria di appartenenza.

È stata invece una gara sfortunata per Carlo Barberio che inizialmente aveva disputato gara 1, ma poi non è riuscito a completare le altre manche per noie meccaniche alla sua Peugeot 106 di classe 1600.

Tornando alle 1400, ha sfiorato il podio Luigi De Gregorio su Peugeot 106 che ci ha provato ma si è dovuto accontentare della quarta posizione.

