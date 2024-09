La sconfitta normanna e la riconquista di Taranto

Domenica 15, dalle 16:30, ultimo atto della Battaglia dell’XI Secolo

È il giorno dell’epilogo finale, quando i Bizantini riescono a sconfiggere i Normanni e riconquistare Taranto. Ultimo atto, domenica 15 a partire dalle ore 16:30, della Battaglia dell’XI secolo. Una rievocazione minuziosa che, per il secondo giorno consecutivo, animerà le sponde del mar Piccolo e la località I Battendieri. Prima e dopo lo scontro, i visitatori potranno muoversi nel grande accampamento allestito nella zona, con decine di tende, armi, soldati e artigiani in un vero e proprio percorso interattivo, alla scoperta del vivere e del fare la guerra a quel tempo.

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, è patrocinato e sostenuto dal ministero della Cultura, dal Consiglio regionale della Puglia e dal Comune di Taranto.

In tutto 22 i gruppi di rievocatori arrivati in occasione della due giorni, anche da Germania e Ungheria. Oltre ai Cavalieri, team leader, ci sono: da Bari Historia, Stratos, Antiquae Artis, Impuratus; dal brindisino Milites Federici II, Militia Regis e Brundisium Historica, dal foggiano Imperiales Federici II e Amici del Medioevo, dalla provincia di Taranto La Durlindana e Odor Rosae Musices. E ancora dalla Sicilia Milites Trinacrie e Compagnia Ferro e Fuoco, dall’Abruzzo Gualdana dell’Orso, dalla Campania Cavalieri del Giglio e Benevento Longobarda, dalla Basilicata Compagnia d’arme Castrum Naumanni. Infine, Vikings con membri da tutta Italia, Jaurinum da Gyor, in Ungheria e FFC1066 Das Contingent, da Weilheim, in Germania.

Un grande progetto di living history che coniuga cultura e turismo, spettacolo e conoscenza in una vera e propria attività di divulgazione storica, ambientale e identitaria.

Ingresso dalle ore 16:30 con l’apertura del grande accampamento, inizio Battaglia finale alle 18:15. A seguire, danze e suoni medievali con Musica Historica di Fabio Anti e area food.

L’evento prevede un biglietto di ingresso quale contributo per autofinanziamento associativo (8 euro a persona per una giornata e 10 euro a chi ha scelto di partecipare ad entrambe). Per i bambini sotto i 12 anni è gratuito. Consigliata la prenotazione, info evento https://www.facebook.com/events/827442699581143 e 338.4087801. Un ringraziamento per l’ospitalità all’associazione Oasi dei Battendieri.