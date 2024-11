Calcio Serie C. Latina-Crotone: Mister Longo punta su maturità e continuità (Video)

CROTONE - In vista del match di domenica tra Latina e Crotone, Mister Moreno Longo ha incontrato la stampa per una lunga conferenza, analizzando non solo le condizioni della squadra ma anche il valore dell’avversario. Ecco i punti salienti.



Recupero infortuni e squalifiche

Il tecnico pitagorico ha fornito aggiornamenti importanti sui giocatori indisponibili.



"Di Pasquale sarà assente per squalifica, coincidente con un piccolo problema fisico. Rispoli, invece, è da valutare a causa di un risentimento al polpaccio. Per Barberis, stiamo seguendo un percorso graduale che richiede ancora tempo, mentre Colai sembra pronto per la gara," ha spiegato Longo, mostrando ottimismo sul recupero di alcuni elementi chiave.



L’avversario: un Latina ostico e ben organizzato

Il Latina, rinvigorito dalla gestione tecnica di Roberto Boscaglia, è un avversario che il mister del Crotone non sottovaluta.



"È una squadra che subisce poco e riempie gli spazi con dinamismo. Dobbiamo limitarli evitando di concedere loro la possibilità di giocare a palla scoperta," ha evidenziato Longo.



Il Latina si presenta come il peggior attacco del girone con soli sette gol, ma anche una delle difese più solide, caratteristica che potrebbe complicare la trasferta per i rossoblù.



"Il nostro obiettivo sarà mantenere equilibrio nelle due fasi di gioco, sfruttando la nostra capacità di pressione e ampiezza sulle fasce," ha aggiunto il tecnico.



Un Crotone in crescita, ma ancora da affinare

Con sei risultati utili consecutivi, il Crotone si è trasformato in una squadra competitiva. Tuttavia, Longo insiste sulla necessità di migliorare ulteriormente.



"Dobbiamo aumentare la costanza prestativa. La maturità della squadra si vede soprattutto nel non sottovalutare gli avversari, indipendentemente dal loro blasone," ha sottolineato.



Nonostante i progressi, c’è ancora margine per affinare la fase difensiva:



"Abbiamo subito 20 gol, ma in gran parte concentrati in quattro partite. La squadra ora difende in 11, un passo avanti, ma l’obiettivo è ridurre ancora il numero di reti subite."



Chiavi tattiche e gestione della rosa

Sul piano tattico, Longo punta a sfruttare l’ampiezza e la qualità dei suoi uomini.



"Vogliamo continuare a valorizzare tutti i giocatori, come dimostrano i 9 marcatori diversi finora. Questa varietà ci rende imprevedibili in fase offensiva," ha spiegato, confermando l’importanza di una rosa ampia e competitiva.



Sulla formazione, il mister ha ribadito che "la titolarità non dipende solo dal partire dall’inizio, ma anche dall’impatto che si ha entrando in campo."

Un esempio recente è stato quello di Vitale, determinante nel pareggio contro il Benevento.



L’appello ai tifosi

Longo ha infine rivolto un messaggio alla piazza crotonese:



"Accettiamo la sofferenza come parte del percorso. La Serie C è una lotta continua, ma con il sacrificio possiamo raggiungere grandi soddisfazioni. Dobbiamo restare uniti e sostenere la squadra in ogni momento."



Conclusione

Latina-Crotone si prospetta un match cruciale per entrambe le squadre:



il Latina cerca conferme per risalire la classifica, mentre il Crotone vuole consolidare il proprio percorso di crescita.

Gli occhi saranno puntati sulla capacità dei pitagorici di mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti. La maturità dimostrata nelle ultime giornate sarà la chiave per proseguire il cammino verso traguardi ambiziosi.