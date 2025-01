Le calabresi in Serie B: Catanzaro sogna i Playoff, Cosenza lotta per la salvezza

Serie B 2024/2025: La lotta Playoff e Playout premia il Catanzaro, mentre il Cosenza affonda

Con il girone di ritorno in pieno svolgimento, la Serie B 2024/2025 regala emozioni contrastanti alle due rappresentanti calabresi. Il Catanzaro continua a sognare i Playoff, grazie a una stagione fatta di resilienza e solidità. Dall’altra parte, il Cosenza vive un’annata di profonda crisi, che lo vede ultimo in classifica e sempre più vicino alla retrocessione.

Cosenza: Una Stagione da Incubo

Con appena 18 punti in 22 giornate, il Cosenza è il fanalino di coda della Serie B. La squadra ha raccolto solo 4 vittorie, accompagnate da 10 pareggi e 8 sconfitte, dimostrando una preoccupante incapacità di chiudere le partite a proprio favore. I 22 gol segnati, uno dei peggiori attacchi del campionato, raccontano di una squadra sterile e senza idee in avanti, mentre i 28 subiti testimoniano una fragilità difensiva che spesso si rivela fatale nei momenti cruciali.

La media di 0,81 punti a partita è al di sotto della soglia di sopravvivenza per evitare i Playout. Anche il confronto con le dirette concorrenti nella zona retrocessione, come Südtirol e Frosinone, mette in evidenza la crisi profonda del Cosenza: nessun guizzo, pochi miglioramenti e, soprattutto, la sensazione di una squadra priva di una chiara identità.

Catanzaro: L’Altra Faccia della Medaglia

Se il Cosenza affonda, il Catanzaro dà un segnale opposto, lottando con determinazione per un posto nei Playoff. Con 29 punti, i giallorossi si trovano al settimo posto e hanno dimostrato una solidità difensiva notevole, con solo 21 gol subiti. Certo, i numerosi pareggi (14 su 22 gare) sono un freno alla scalata verso le posizioni più alte, ma la squadra ha dimostrato di essere difficile da battere, con solo 3 sconfitte stagionali.

Il Catanzaro rappresenta un esempio di resilienza e organizzazione, elementi che sembrano mancare completamente al Cosenza. Se i giallorossi sognano i Playoff, i rossoblù vivono con l’incubo della retrocessione diretta.

La Crisi del Cosenza: Mancanza di Prospettive

Le prestazioni del Cosenza non solo lasciano perplessi, ma sollevano seri interrogativi sul futuro della squadra. Le scelte tattiche appaiono confuse, la rosa non sembra avere il giusto mix di esperienza e freschezza, e l’ambiente sembra essere entrato in un circolo vizioso di sfiducia.

Le prossime giornate offrono sfide dirette contro squadre come Cittadella e Sampdoria, che potrebbero rappresentare un’ultima chiamata per riaccendere le speranze. Tuttavia, senza un netto cambio di passo, è difficile immaginare un futuro diverso dalla retrocessione.

Conclusioni: Due Destini Contrapposti

Il Catanzaro guarda al futuro con ottimismo, forte di una posizione di classifica che lo tiene in corsa per i Playoff. La squadra giallorossa rappresenta un esempio di come la determinazione e l’organizzazione possano fare la differenza in un campionato così equilibrato.

Il Cosenza, invece, sembra condannato dai suoi stessi limiti. Senza una svolta immediata, rischia di finire il campionato in fondo alla classifica, con la retrocessione che si avvicina sempre di più. I tifosi rossoblù meritano di più, ma la squadra, al momento, non sembra in grado di invertire la rotta.