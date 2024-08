Le prime parole di Demba Seck in Giallorosso: "Sono qui per fare la differenza" (Video)

CATANZARO - Demba Seck, il nuovo acquisto in casa giallorossa, ha condiviso le sue prime impressioni dopo il suo arrivo. Il giovane attaccante, arrivato in Italia all'età di 16 anni, ha un legame speciale con il paese: "Sono arrivato in Italia per ritrovare mio papà, che vive qui da 40 anni. Non appena sono arrivato, mi ha chiesto se volevo iniziare a giocare a calcio nella squadra vicino a casa nostra. Ho fatto un provino, mi hanno preso, e da lì è iniziato tutto."

Il percorso di Seck non è stato privo di sfide, ma la sua determinazione lo ha portato ad ottenere risultati importanti: "Ho iniziato alla SPAL, poi ho fatto vari prestiti in Serie D, fino ad arrivare al Torino, dove sono rimasto per tre anni. Gli ultimi sei mesi dello scorso campionato li ho trascorsi al Frosinone."

Il passaggio al giallorosso è avvenuto rapidamente, con un'interessante aneddoto sul suo arrivo: "Avevo parlato con il direttore sportivo a Torino e subito mi è piaciuto come persona. Dopo qualche giorno mi ha contattato di nuovo e mi ha detto che volevano che venissi subito. Ho chiesto solo il tempo di salutare i miei genitori, che stavano per partire per il Senegal, e poi sono arrivato."

Seck ha chiarito anche la sua preferenza tattica: "Mi piace giocare largo a destra, anche se nel tempo i mister mi hanno messo un po' dappertutto: mezzala, trequartista o punta centrale. Però dove mi sento meglio è come esterno alto a destra."

La sua prima impressione dell'ambiente giallorosso è stata positiva, soprattutto dopo aver assistito alla partita contro il Sassuolo: "È stato bellissimo, l'atmosfera era fantastica. Ho parlato con il mio procuratore e l'ambiente mi è sembrato incredibile, lo stadio e i tifosi sono molto vicini ai giocatori, in stile inglese."

Per quanto riguarda i suoi obiettivi personali, Seck rimane concentrato: "Il mio obiettivo principale per quest'anno è fare numeri. Preferisco non dire altro, ma questo è ciò su cui sto lavorando. Ho parlato con il mister e il direttore, mi hanno detto cosa mancava alla squadra e credevano che fossi il giocatore giusto per fare la differenza. Spero di riuscirci."

Con queste parole, Demba Seck si presenta ai tifosi, pronto a dare il massimo per la sua nuova squadra e a raggiungere i suoi obiettivi, portando il suo talento e la sua determinazione sul campo. (US Catanzaro 1919)

Di seguito il video integrale di Demba Seck