Diritti audiovisivi 2024-2025 Lega Serie B: aggiornamento diritti TV

L'assemblea della Lega Serie B approva all'unanimità una proposta innovativa per la gestione dei diritti audiovisivi, mirando a una distribuzione internazionale in collaborazione con un partner di rilievo.

MILANO, 7 AGOSTO 2024 - In un'assemblea tenutasi a Milano, tutte le società della Lega Serie B si sono riunite per discutere e deliberare su temi cruciali per il futuro del campionato. Il focus principale è stato la gestione dei diritti audiovisivi per il periodo 2024-2027, con un’attenzione particolare a un approccio moderno e innovativo.

Nuova struttura dell’offerta audiovisiva

L’assemblea ha approvato all’unanimità la pubblicazione di una nuova offerta al mercato relativa ai diritti audiovisivi per il triennio 2024-2027. Questa offerta è stata strutturata "per prodotto", tenendo conto delle numerose interazioni avute nelle ultime settimane con vari broadcaster. L’obiettivo è di avviare un percorso di affermazione dei prodotti audiovisivi della Lega B, in collaborazione con un importante partner internazionale, per garantire una distribuzione ottimale del campionato di Serie BKT.

Contesto del mercato

Durante l’incontro, è stato anche discusso il contesto della variazione di mercato, influenzato dal dirottamento dei fondi dei broadcaster verso nuove competizioni internazionali di grande rilievo. Questo spostamento ha causato un impoverimento del sistema calcio, non solo dal punto di vista economico. La Lega B ha sottolineato l'importanza di un intervento della Figc, affinché si faccia portavoce delle necessità di tutte le componenti federali, in linea con l’articolo 18 dello Statuto Uefa. Questo articolo promuove la redistribuzione delle entrate generate dal calcio per sostenere il reinvestimento a tutti i livelli del settore.

Decisioni sui contenziosi

Un altro punto discusso durante l’assemblea ha riguardato i contenziosi in corso. La Lega B ha deciso di ritirare il ricorso presentato contro la delibera del Consiglio Federale del 15 luglio, che aveva approvato il regolamento elettorale. Questa decisione è stata influenzata dalla recente determinazione del Consiglio Federale della Figc, risalente al 29 luglio, di trasformare l’assemblea elettiva del prossimo 4 novembre in un’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.





