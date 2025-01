Live: Giubileo della Comunicazione – Udienza con Papa Francesco e Incontro LIS

Giubileo della Comunicazione: Udienza con Papa Francesco e Incontro culturale dedicato alla LIS





Streaming in corso: un evento straordinario per il Giubileo della Comunicazione





Oggi, 25 gennaio 2025, la Chiesa cattolica celebra il Giubileo della Comunicazione, un appuntamento di grande rilevanza che unisce fede, cultura e inclusività. L'evento, trasmesso in diretta streaming da 11 minuti, è già diventato un momento cardine per i fedeli e gli studiosi della comunicazione cattolica.





Il programma odierno si è aperto con un incontro culturale dedicato alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), un tema centrale che sottolinea l'importanza dell'inclusività nella trasmissione del messaggio evangelico. A seguire, Papa Francesco ha accolto i partecipanti durante un’udienza speciale, riaffermando il valore della comunicazione come strumento per avvicinare le persone a Dio e agli altri.





Un messaggio di inclusività universale





Durante il suo discorso, Papa Francesco ha sottolineato come la comunicazione non debba conoscere barriere, affermando:





"La Chiesa è chiamata a parlare ogni lingua, compresa quella dei segni, per portare il Vangelo a tutti. Nessuno deve sentirsi escluso dall'amore di Dio."





Questo impegno verso l’accessibilità è reso evidente dalla scelta di integrare la LIS durante l’intero evento, favorendo la partecipazione delle persone sorde e sensibilizzando l’intera comunità ecclesiale sulla necessità di abbattere i confini comunicativi.





Il Giubileo della Comunicazione e il ruolo della tecnologia





Il Giubileo della Comunicazione pone al centro il rapporto tra fede e tecnologia, dimostrando come i mezzi digitali possano diventare strumenti di evangelizzazione e dialogo culturale. Lo streaming live, accessibile a livello globale, rappresenta un passo avanti per ampliare la portata del messaggio della Chiesa.





Tra i relatori dell’incontro culturale spiccano esperti di teologia e comunicazione, i quali stanno approfondendo il tema della tecnologia come mezzo di dialogo interreligioso e inclusività sociale.





Un momento storico da non perdere





Il live streaming continua a raccogliere migliaia di partecipanti virtuali, confermando l’interesse e la rilevanza di un evento che intreccia spiritualità, innovazione e inclusione.





L'incontro odierno, parte del percorso verso il Giubileo 2025, segna un nuovo capitolo nella missione della Chiesa cattolica di rendere la comunicazione sempre più umana, empatica e accessibile.





Non perdete l’opportunità di seguire la diretta streaming: un’occasione unica per vivere un’esperienza di fede e riflessione in compagnia di Papa Francesco e di esperti di comunicazione cattolica.