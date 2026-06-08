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Love Ghost – è uscito il singolo “Make Me Stay Tonight”

Redazione
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Articolo segnalato da: Felice Monda
Love Ghost – è uscito il singolo “Make Me Stay Tonight”
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Tempo di lettura: ~2 min

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Make Me Stay Tonight è un inno rock nostalgico e rilassato dei nativi di Los Angeles Reverie e Love Ghost. Unendo le atmosfere solari dei Sublime con l'audace sperimentalismo di Jean Dawson questo brano cattura l'essenza dell'evasione giovanile e dello stile cool della West Coast. Con chitarre sognanti, una linea di basso groovy ed una voce ipnotica trasporta gli ascoltatori in un nebbioso pomeriggio estivo dove realtà e fantasia si confondono.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZKOO6wsiC8g

Biografia

Le canzoni dei Love Ghost hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso di petto traumi e problemi di salute mentale. Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. Si sono esibiti al Warp Tour di Los Angeles con Wiplash nel 2025. In Messico, hanno collaborato con artisti come Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko e altri. A livello globale hanno collaborato con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty e un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto il plauso di riviste prestigiose come Rolling Stone (oltre 10 volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Alternative Press e molte altre. Hanno recentemente concluso la tappa europea del loro tour da head-liner per supportare l'album "Anarchy and Ashes", esibendosi in Austria, Polonia, Svizzera, Germania e Regno Unito.

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official


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Argomenti:
love-ghost reverie make-me-stay-tonight rock-nostalgico west-coast

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