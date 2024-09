Maltempo in arrivo al Nord: piogge intense e venti forti. Sole e caldo al Sud

Previsioni meteo: Piogge in estensione su Alpi, Liguria e pianure pedemontane, con temperature in aumento al Sud e sulle regioni adriatiche, fino a 31-32°C.

Una nuova ondata di maltempo si appresta a colpire il Nord e parte del Centro Italia, mentre il Sud e il medio Adriatico continueranno a godere di tempo soleggiato e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo dettagliate fino a venerdì.

Aggiornamento Ore 14:

Piogge intense in Liguria e Valle d'Aosta

Forti precipitazioni hanno interessato la Liguria centro-orientale, in particolare tra le province di Genova e La Spezia, con accumuli fino a 80mm. In Valle d'Aosta, le piogge hanno raggiunto picchi di 50-60mm tra Courmayeur e La Thuile. Marcato divario termico tra Nord e Sud: Milano registra 17°C contro i 27°C di Bologna, con una differenza di 10°C in appena 200 km.

Aggiornamento Pomeridiano:

Forti venti sull'Appennino e Garbino sulle regioni adriatiche

Sull'Appennino tosco-emiliano, le raffiche di vento hanno toccato i 140 km/h, innescando il Garbino sui versanti sottovento. Questo fenomeno ha causato temperature elevate con picchi di 28-31°C su Emilia orientale, Romagna e regioni adriatiche.

Situazione Ore 7:30:

Vortice depressionario sulle Isole Britanniche

Un vasto vortice depressionario posizionato sulle Isole Britanniche sta spingendo una perturbazione sull'Europa centrale, che in queste ore sta raggiungendo l'arco alpino occidentale. La perturbazione si sposterà gradualmente verso Alpi, Prealpi, Liguria e pianure pedemontane, ma senza coinvolgere le regioni meridionali.

Previsioni per le prossime ore

- Nord Italia: Piogge in estensione alle Alpi, con rovesci in serata su Lombardia e Trentino. Previste piogge intense in Valle d'Aosta, Verbano e Alpi lombarde.

- Centro Italia: Nubi irregolari in Toscana, più compatte nelle zone settentrionali con qualche pioggia. Tempo stabile e soleggiato sulle altre regioni.

- Sud Italia e Isole: Tempo stabile e soleggiato, con qualche nube in serata in Sicilia. Temperature in aumento con valori che potranno superare i 31-32°C in Sardegna e Sicilia ionica.

Previsioni per venerdì

Al Nord, le piogge si concentreranno sulle regioni centro-orientali, con variabilità altrove. Possibili temporali sui rilievi lombardi in serata. Al Centro, rovesci in Toscana in movimento verso sud. Al Sud, tempo stabile e soleggiato con punte di 30-32°C su basso Adriatico e regioni ioniche. (3Bmeteo)

In aggiornamento