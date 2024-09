Maltempo su gran parte d'Italia: Temporali, nubifragi e mareggiate, i dettagli

Una perturbazione atlantica porterà condizioni critiche su molte regioni italiane, con accumuli di pioggia fino a 100 mm e venti forti. Previste forti mareggiate lungo le coste tirreniche.

Un'intensa perturbazione atlantica è pronta a colpire diverse aree della penisola, con temporali, nubifragi e venti forti che interesseranno in particolare le regioni del Centro-Nord e successivamente quelle del Sud. La situazione meteorologica sarà caratterizzata da condizioni critiche per tutto il giorno, in particolare nelle regioni tirreniche e nel Sud Italia.

Zone a rischio e precipitazioni previste

Lunedì, i fenomeni più intensi si concentreranno inizialmente al Nord, con rovesci temporaleschi che interesseranno in particolare il Veneto e il Friuli Venezia Giulia nelle prime ore del mattino. Tuttavia, la perturbazione si sposterà velocemente verso il Sud, interessando regioni come Lazio, Campania, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

I dati previsionali indicano possibili accumuli fino a 100 mm di pioggia sul basso Lazio e punte superiori ai 100 mm su Sicilia centrale e orientale. In Campania, Calabria, Molise e nella parte settentrionale della Puglia, le precipitazioni potrebbero raggiungere i 70 mm, mentre nelle altre zone i fenomeni risulteranno meno intensi. Anche la ventilazione sarà protagonista, con forti venti di Maestrale e Ponente, che potrebbero causare mareggiate lungo le coste tirreniche, in particolare nelle regioni del Lazio e della Campania.

Dettagli previsionali per lunedì

- Nord Italia: Al mattino, temporali residui sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in graduale esaurimento. Nel pomeriggio, maggiori schiarite con isolate piogge sulle Alpi e Prealpi orientali.

- Centro Italia: Maltempo in mattinata sul basso Lazio e Abruzzo interno, con successiva attenuazione dei fenomeni. Piovaschi isolati nel pomeriggio, in particolare tra Lazio e Abruzzo. Schiarite altrove.

- Sud Italia: Al mattino, forti rovesci su Molise, Campania, Sicilia e nord della Puglia. Nel pomeriggio, il maltempo si estenderà a Calabria, Basilicata e al resto della Puglia, con temporali anche violenti. Miglioramento in serata sulla Campania.

Venti e temperature

Venti di Maestrale e Ponente interesseranno gran parte della penisola, con rafiche forti soprattutto lungo le coste. Residui venti di Libeccio insisteranno al Sud. Le temperature saranno in calo generalizzato, con mari molto mossi o agitati, in particolare lungo le coste tirreniche, dove non si escludono le prime mareggiate autunnali. (3Bmeteo)

In aggiornamento