Maltrattamenti in asilo nido a Monza arrestata la direttrice

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Un caso di maltrattamenti sui bambini ha scosso la città di Monza, dove i Carabinieri del comando locale hanno eseguito un arresto in flagranza differita nei confronti di una donna di 55 anni, residente a Villasanta. La donna, che ricopriva il ruolo di direttrice di un asilo nido cittadino, è accusata di maltrattamenti aggravati ai danni dei piccoli ospiti affidati alle sue cure.

Le indagini e le prove video

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Monza, è scattata dopo alcune segnalazioni che hanno insospettito le autorità. Grazie a un sistema di videosorveglianza continua, gli investigatori hanno potuto documentare una serie di condotte aggressive da parte della direttrice. Le immagini mostrano strattonamenti violenti, percosse e spintoni ai danni dei bambini, episodi che si sono ripetuti nel tempo e che hanno destato particolare allarme per la loro gravità.

L'episodio decisivo e l'arresto

Il colpo di scena è arrivato con l'ennesimo grave episodio, questa volta registrato dalle telecamere: la donna avrebbe colpito al volto e fatto cadere due bambine per futili motivi. Di fronte a una prova così schiacciante, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto in flagranza differita, rintracciando la 55enne presso la sua abitazione e conducendola nel carcere milanese di San Vittore.

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La misura cautelare e le prospettive processuali

Nella giornata successiva si è tenuta l'udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari (Gip) di Monza. Al termine, il magistrato ha disposto per la donna la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, una decisione che segna una prima risposta della giustizia a una vicenda che ha profondamente turbato la comunità locale. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se altri soggetti siano stati coinvolti o avessero conoscenza dei fatti.

La notizia ha suscitato grande indignazione tra i genitori e i cittadini, che chiedono maggiore attenzione e controlli nelle strutture che ospitano i più piccoli. Le autorità competenti hanno ribadito l'importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto per tutelare l'incolumità dei bambini.

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