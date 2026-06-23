Maniago incontra la delegazione di Seoul: a Desta l'incarico per la GMG 2027

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Un incontro che guarda alla Chiesa universale e, nello stesso tempo, valorizza un'eccellenza del territorio calabrese. Nei giorni scorsi l'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, ha accolto una delegazione dell'Arcidiocesi di Seoul, in Corea del Sud, impegnata nella preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027.

La delegazione era guidata da S.E. Mons. Paul Lee, Vescovo ausiliare di Seoul, ed era composta da don Giovanni Battista Youngjoo Yoo, responsabile della liturgia degli eventi centrali della GMG, da mons. Timoteo Yeon Jung Jung, rettore del Pontificio Collegio Coreano a Roma e collaboratore per la GMG di Seoul, e da don Simone, coordinatore generale dell'evento. All'incontro ha preso parte anche don Ivan Rauti, già responsabile regionale della Pastorale giovanile, che collaborerà con gli attuali incaricati nel coordinamento dei giovani calabresi che parteciperanno alla GMG.

La visita ha rappresentato l'occasione per avviare ufficialmente una significativa collaborazione in vista dell'appuntamento mondiale. È stata infatti affidata alla Desta Industrie S.r.l., azienda con sede a Martelletto di Settingiano e punto di riferimento internazionale nel settore delle forniture liturgiche, la realizzazione delle casule destinate ai sacerdoti della celebrazione conclusiva, dei vasi sacri e del pane eucaristico. A rappresentare l'azienda era il responsabile Saverio Nisticò.

Per Desta si tratta della terza collaborazione consecutiva con una Giornata Mondiale della Gioventù, dopo Panama nel 2019 e Lisbona nel 2023, a conferma della qualità di una realtà imprenditoriale che continua a mettere la propria competenza al servizio della liturgia della Chiesa universale.

L'incontro ha assunto così un duplice significato: da una parte il rafforzamento dei legami di comunione tra la Chiesa di Catanzaro-Squillace e quella di Seoul, unite dall'impegno per l'evangelizzazione delle nuove generazioni; dall'altra la valorizzazione di un'eccellenza del territorio calabrese chiamata ancora una volta a contribuire a un evento ecclesiale di portata mondiale.

Al termine della visita, le due delegazioni si sono date appuntamento a Seoul nel 2027, affidando il cammino di preparazione alla preghiera reciproca e alla comune speranza di vivere una nuova grande esperienza di fede insieme ai giovani provenienti da tutto il mondo.