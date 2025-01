Massimo Mauro critica Gasperini: "Hai snobbato la Supercoppa e hai perso!" (Video)

Massimo Mauro asfalta Gasperini: "Hai snobbato la Supercoppa e hai perso amaramente! È colpa tua"





Massimo Mauro non ha usato mezzi termini durante la trasmissione post-partita, criticando duramente Gian Piero Gasperini per la gestione della finale di Supercoppa Italiana, giocata a Riyad e vinta dall’Inter. "Mi viene da ridere quando dici che è stata un’ottima esperienza. Sembrava più un allenamento che una partita vera!", ha esordito Mauro, rivolgendosi direttamente all'allenatore dell’Atalanta.





La strategia di Gasperini sotto accusa

Secondo l’opinionista, Gasperini avrebbe sottovalutato l’importanza del trofeo, preferendo concentrarsi sul campionato: "Hai provato dei giocatori, ma così facendo hai snobbato la Supercoppa. E ora ti dà fastidio aver perso in questo modo", ha proseguito Mauro.

L’allenatore bergamasco ha replicato difendendo le sue scelte: "Non ho snobbato niente. Ho messo in campo giocatori della rosa che hanno bisogno di minutaggio, come Scalvini, che rientrava dopo un lungo infortunio". Gasperini ha poi sottolineato la forza dell’Inter, che ha approfittato degli errori tecnici della sua squadra: "Abbiamo creato diverse occasioni, ma non siamo stati abbastanza precisi. Sul secondo gol, ad esempio, siamo stati troppo permissivi".





Un’opportunità mancata o una scelta calcolata?

La scelta di Gasperini di schierare giocatori meno rodati, come Brescianini, Zappacosta e Szymanski, ha generato polemiche. Per il tecnico, si trattava di una strategia necessaria per preservare i titolari in vista degli impegni di campionato: "Non potevo far giocare Lookman e De Ketelaere per 56 partite di fila. Ho fatto scelte logiche, pensando anche alla tenuta fisica dei giocatori".

Tuttavia, Mauro non ha risparmiato ulteriori critiche, insinuando che questa gestione abbia penalizzato l’Atalanta: "Le tue scelte hanno mandato un messaggio sbagliato alla squadra e ai tifosi. La Supercoppa meritava di essere affrontata con maggiore determinazione".





Conclusioni amare

Nonostante la sconfitta, Gasperini ha ribadito il valore dell’esperienza: "Per noi è stato un ottimo test. Scalvini ha dimostrato di poter giocare anche a centrocampo, e questo potrebbe aiutarci in futuro, visto che siamo numericamente carenti in quel reparto".

Ma le giustificazioni del tecnico non sono bastate a placare le critiche. La sensazione è che l’Atalanta abbia perso una grande occasione, e il dibattito su quanto la Supercoppa fosse una priorità resterà aperto ancora a lungo.