Meditazioni e riflessioni sul Triduo Pasquale, video e poadcast

Per il solenne Triduo Pasquale di quest'anno l'Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace propone ai fedeli un breve percorso di riflessione attraverso dei video e dei podcast del periodico diocesano "Comunità Nuova", curati dall'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

Il percorso è strutturato in due distinte sezioni. La prima, curata dall'Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago, svilupperà alcuni degli aspetti liturgici del Triduo Pasquale, che inizierà Giovedì Santo e culminerà con la Domenica di Pasqua.

La seconda sezione, invece, è inserita nella rubrica "Il Vangelo della domenica", iniziata con la riflessione di mons. Francesco Isabello (delegato arcivescovile per il Clero e il Diaconato permanente) sulla Messa del Crisma e continuerà Giovedì Santo con il contributo p. Francesco Lanzillotta (delegato per la Vita Consacrata), Venerdì Santo con don Ivan Rauti (delegato per la Pastorale) e, infine, la Veglia Pasquale sarà commentata don Salvatore Cognetti (Vicario Generale).

Le riflessioni accompagneranno i destinatari attraverso un’esperienza “immersiva” alla riscoperta di un Dio che ha talmente a cuore l’uomo da donare tutto di sé fino alla fine.

I podcast e video saranno a disposizione sul canale WhatsApp della Diocesi e sul sito di "Comunità Nuova".

Questa sera intanto alle ore 17, 30, l'Arcivescovo Claudio Maniago presiederà nella Concattedrale di Squillace la Messa del Crisma, una delle celebrazioni più importanti e solenni di tutto l’anno liturgico. L’omelia è specificamente dedicata al tema del sacerdozio ed è seguita dalla rinnovazione delle promesse sacerdotali, che manifesta con particolare evidenza l’unità del presbiterio con il Vescovo.