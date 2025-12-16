Merry Cinemas, la maratona dei film cult natalizi al Parrot

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Quest’anno a Roma i preparativi per le Feste di Natale si trascorrono cullati dalla magia del grande schermo. Il weekend capitolino prenatalizio offre un'occasione unica a cinefili, famiglie e appassionati: sabato 20 e domenica 21 dicembre, infatti, il cineclub gaming bar Parrot Kino and Gaming Lounge - in via dei Bruzi 6, Roma - inaugura la rassegna Merry Cinemas, dedicata agli amati classici cinematografici della festa più attesa dell’anno.



Il festival in miniatura vanta la direzione artistica di Popcorn & Podcast, testata giornalistica e podcast di informazione cinematografica diretti da Simone Albano e Alessio Cappuccio, e prevede la proiezione di 6 film a giornata. Le porte del locale si apriranno a partire dalle 10:00 - orario ideale per le famiglie e i più piccoli, cui sono dedicati i film mattutini - fino a tarda sera, quando saranno di scena le pellicole più adulte e di culto.



Tra i titoli di maggior richiamo spiccano veri e propri evergreen natalizi, immancabili in questo periodo: dalla commedia Mamma ho perso l'aereo fino all'avventuroso Gremlins, passando per il romanticismo innevato di Love Actually – L'amore davvero. E poi ancora il cartellone di Merry Cinemas prevede film d'animazione giapponesi, commedie politicamente scorrette, musical che hanno segnato un'epoca e struggenti epiche natalizie della Golden Age statunitense.



Gli spettatori di Merry Cinemas più appassionati avranno la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo vantaggioso, in stile maratona cinematografica; inoltre nei due giorni in sala i partecipanti potranno partecipare a una gara di maglioni natalizi, sorseggiare cioccolata calda o giocare con l’ampio parco di console videoludiche del locale. E molto altro ancora, l’evento al Parrot Kino and Gaming Lounge, sarà tutto da scoprire.Nella folle e un po' disperata corsa alla ricerca del regalo perfetto, il cineclub sito nel cuore del quartiere di San Lorenzo si trasformerà nell'occasione migliore per omaggiare il vero spirito del Natale, in una location unica dallo stile vintage e innovativo, che cattura appassionati e curiosi per offrire del tempo di qualità, in solitudine o compagnia. È possibile accedere al cineclub, alla programmazione e alle proiezioni diventando socio, richiedendo la tessera associativa. Il cineclub di Parrot è un circolo culturale associato all’UICC, Unione Italiana Circoli del Cinema.