Messina, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: diversi feriti

Messina: Esplosione in Fabbrica di Fuochi d'Artificio, Tre Operai Gravemente Ustionati

MESSINA, 4 LUG. – Una tremenda esplosione ha scosso Messina oggi intorno alle 13, all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio situata nel quartiere Bordonaro, nella periferia Sud della città. L'incidente ha provocato un incendio che ha rapidamente avvolto l'intero stabilimento.

Sul luogo del disastro sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco insieme alle ambulanze del 118. Secondo una prima stima, almeno tre operai sono rimasti feriti, riportando gravi ustioni a causa dell'incendio seguito all'esplosione.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con i soccorritori impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area per prevenire ulteriori incidenti. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'esplosione.

Il sindaco di Messina ha espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, garantendo che verrà fatta piena luce sull'accaduto e che verranno adottate tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di simili tragedie.





In aggiornamento