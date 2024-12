Meteo: Allerta Arancione e maltempo nel Weekend dell’Immacolata, Freddo Intenso, Neve e Venti Oltre 100 km/h

L’inverno entra nel vivo con un’ondata di freddo intenso

Il weekend dell’Immacolata sarà il primo vero banco di prova per l’inverno 2024. Un’intensa irruzione di correnti fredde, di origine groenlandese e artica norvegese, si spingerà verso l’Europa centro-occidentale, grazie a un robusto anticiclone sul Nord Atlantico. Questo scenario, favorito da un ciclone profondo sul Canada, porterà a una rapida ciclogenesi sul Regno Unito e la Francia, con pressioni fino a 982 hPa. La depressione si sposterà rapidamente verso il Sud Europa, coinvolgendo anche l’Italia con un’intensità che si protrarrà almeno fino a lunedì.

Gli effetti saranno marcati: precipitazioni diffuse, venti tempestosi con raffiche superiori ai 100 km/h, e un sensibile calo termico che favorirà nevicate abbondanti non solo in montagna, ma anche in collina.

Previsioni dettagliate per il weekend

Sabato 7 dicembre 2024

Nord Italia: Peggioramento rapido dal pomeriggio con piogge diffuse al Nordovest e successivamente al Nordest. Nevicate abbondanti sulle Alpi, in calo fino a 600-700 metri in serata.

Centro Italia: Tempo in peggioramento su Toscana e Lazio con rovesci, anche temporaleschi, entro sera. Sulle altre regioni peggioramento previsto nella notte.

Sud Italia: Piogge sparse su aree tirreniche e Sardegna; maggiore stabilità su Adriatico e Ionio.

Temperature: In calo, soprattutto al Nord.

Venti: Raffiche intense da sud-ovest fino a 100 km/h.

Mari: Agitati con rischio mareggiate.

Domenica 8 dicembre 2024

Nord Italia: Instabilità al mattino sul Nordest con neve fino a 500-600 metri, seguita da un miglioramento. Neve residua sulle Alpi di confine.

Centro Italia: Tempo instabile con rovesci e temporali, neve in Appennino a quota 500-600 metri.

Sud Italia: Instabilità diffusa con rovesci e temporali. Neve in Appennino a partire da 700-800 metri.

Temperature: Ulteriore calo in tutto il Paese.

Venti: Forti, da ovest-nordovest.

Mari: Agitati, mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta Meteo: La Protezione Civile emette avvisi per rischio idrogeologico e temporali

Allerta Arancione per rischio idrogeologico per la giornata di oggi, giovedì 5 dicembre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Conclusione

Il weekend dell’Immacolata inaugura l’inverno con condizioni meteorologiche particolarmente severe. Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti e nelle zone soggette a rischio idrogeologico. L’evoluzione verrà monitorata costantemente, con aggiornamenti tempestivi sulle condizioni meteo.