Meteo: Allerta arancione impulsi freddi e rischio piogge alluvionali all’estremo sud

Reiterati impulsi freddi e rischio maltempo caratterizzeranno le prossime giornate. Focus su Calabria e Sicilia.

Situazione Generale

Un vortice di bassa pressione attivo sullo Ionio continuerà a influenzare il clima mediterraneo per tutta la settimana.

La discesa di aria fredda di matrice artica dalla Russia, alimentata da un robusto anticiclone sull’Europa centro-occidentale, favorirà l’instabilità meteorologica, specialmente al Sud.

Previsioni per Martedì

Zone Interessate: Calabria ionica e Sicilia orientale.

Fenomeni Previsti:

Piogge abbondanti su Calabria ionica e Sicilia orientale.

Precipitazioni deboli su Molise, Puglia e Basilicata.

Neve a bassa quota su Molise, Campania interna, Appennino pugliese e Basilicata.

Sole prevalente su Nord Italia, centrali tirreniche e Sardegna.

Temperature: Gelate diffuse al Nord e Centro durante le prime ore del giorno.

Venti e Mari: Ventilazione forte da nord-est; mari agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

Mercoledì: Fenomeni in Lieve Attenuazione

Zone Interessate: Sicilia orientale, Calabria ionica, e localmente Molise e Basilicata.

Fenomeni Previsti:

Piogge isolate e meno intense rispetto a martedì.

Neve in Appennino fino a quote collinari in Calabria e Basilicata.

Sole prevalente al Nord e nelle centrali tirreniche.

Temperature: Lieve aumento locale, ma ancora sotto la media stagionale.

Venti: Moderati o forti dai quadranti nord-orientali.

Giovedì e Venerdì: Maltempo in Intensificazione

Le correnti fredde si sposteranno verso il Mediterraneo occidentale, stimolando una depressione tra il Canale di Sardegna e la Tunisia.

Le regioni più colpite saranno Calabria ionica, Sicilia e Sardegna orientale.

Possibili Impatti:

Precipitazioni intense con rischio di alluvioni lampo.

Allagamenti e disagi localizzati.

Al Nord e Centro Italia si manterrà una situazione più stabile grazie alla protezione dell’anticiclone.

Weekend 18-19 Gennaio: Maltempo Persistente al Sud

La presenza del vortice ciclonico manterrà alta l’instabilità meteorologica all’estremo Sud.

Previste piogge forti e localmente intense sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia, oltre che sulla Sardegna orientale.

Nel resto d’Italia il tempo sarà stabile, con temperature in aumento e sopra le medie stagionali.

Allerta della Protezione Civile

Allerta Arancione della Protezione Civile per la giornata di oggi, martedì 14 gennaio 2025:

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale.

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale.

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale.

Ordinaria Criticità (Allerta Gialla):

Rischio Idraulico: Basilicata (Basi-E2, Basi-E1); Calabria (vari versanti); Sicilia (varie zone, incluse isole minori).

Rischio Temporali: Basilicata, Calabria, Sicilia (come sopra, con dettagli per tutte le zone).

Rischio Idrogeologico: Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia.

Consulta il sito della Protezione Civile per aggiornamenti e norme di sicurezza.

Al Nord e Centro Italia continueranno a prevalere condizioni di stabilità, con temperature in graduale aumento.

Consiglio dell’Esperto: Resta aggiornato sugli avvisi della Protezione Civile e monitora l’evoluzione meteo, specialmente se risiedi nelle aree a rischio alluvione. Nei prossimi bollettini forniremo dettagli più accurati.