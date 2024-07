Meteo: domenica di fuoco e previsioni per la prossima settimana, tutti i dettagli

Domenica di fuoco in Italia: caldo intenso e piogge improvvise, ma cambiamenti in vista per la prossima settimana

Sarà una domenica di piena estate quella che ci aspetta, caratterizzata da picchi di caldo intenso su gran parte del Paese. Tuttavia, alcuni improvvisi scrosci di pioggia potrebbero fare la loro comparsa. L'Italia è attualmente avvolta da una cupola d'aria bollente di matrice africana, che sta portando temperature molto alte, specialmente nelle regioni del Sud e in Sicilia, dove le colonnine di mercurio potrebbero raggiungere i 40°C.

Il bel tempo dominerà il quadro meteorologico, con l'eccezione di un rapido sistema temporalesco che, dopo aver creato qualche disturbo all'inizio del weekend, manterrà un contesto meteo lievemente incerto anche domenica, ma limitatamente ai rilievi alpini. Inoltre, su molte regioni i cieli non godranno di un classico azzurro turchese, a causa della presenza di particelle di sabbia sahariana trasportate dai caldi venti provenienti dal cuore del continente africano.

Pertanto, ci aspettiamo una giornata di festa all'insegna del caldo e del tempo afoso su gran parte d'Italia, mentre qualche scroscio di pioggia è atteso in particolare sui rilievi lombardi, quelli del Trentino Alto Adige e sulle Dolomiti. Insomma, con la sola eccezione dei rilievi alpini, il resto del Paese vivrà una domenica perfetta per una gita fuori porta, prestando però attenzione al caldo intenso.

Consigli per affrontare il caldo intenso

Per affrontare al meglio queste giornate bollenti, è importante adottare alcune semplici precauzioni:

- Bere molta acqua per mantenere l'idratazione.

- Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.

- Indossare abiti leggeri e di colori chiari.

- Optare per pasti leggeri e cibi freschi.

Seguendo questi consigli, sarà possibile affrontare meglio le ondate di calore, proteggendo la salute e il benessere.

Previsioni per la prossima settimana

Nel corso dei prossimi giorni, il caldo sarà destinato a farsi ancora più rovente su tutto il Paese. Tuttavia, all'orizzonte si notano i primi segnali di un cambiamento, per il quale abbiamo già una data precisa. Durante questo fine settimana, l'anticiclone africano estenderà ulteriormente la sua influenza su tutta l'Italia, portando con sé un'ondata di calore significativa. L'aumento termico sarà particolarmente intenso nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori, dove le temperature massime potrebbero facilmente raggiungere o superare i 40°C, come a Catania, Siracusa e Bari, con punte estreme previste soprattutto nelle aree interne della Sicilia.

Anche le regioni centrali non saranno risparmiate dalla calura africana, con valori massimi che potrebbero toccare i 35-36°C, creando condizioni di caldo intenso in città come Roma e Firenze. Al Nord, la Pianura Padana e i fondi valle alpini saranno il fulcro del calore, con temperature prossime ai 34°C nel bolognese e ferrarese, e fino a 35°C nelle zone di Bolzano.

Ad aggravare la percezione del caldo contribuirà l'elevato tasso di umidità, con il tanto temuto fenomeno dell'afa che avvolgerà soprattutto i litorali tirrenici e molte aree pianeggianti del Centro e del Nord, aumentando le temperature percepite anche durante la notte.

Cambiamento in arrivo

Per chi non sopporta il caldo, arrivano buone notizie. L'inizio della prossima settimana vedrà infatti l'arrivo di masse d'aria più fresche dal Nord Atlantico, che innescheranno una fase di tempo più instabile e a tratti temporalesco, a partire dalle regioni del Nord e destinato ad estendersi entro mercoledì 3 fino alle regioni del Sud. In sostanza, da lunedì 1 luglio il grande caldo comincerà ad attenuarsi al Nord, e tra martedì 2 e mercoledì 3 anche al Centro e al Sud. (iLMeteo)

In aggiornamento