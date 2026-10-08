Meteo Italia tra piogge e temporali fino a sabato domenica possibile svolta

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Maltempo al Centro Nord e peggioramento al Sud mentre nel weekend torna gradualmente spazio alle schiarite

Una nuova perturbazione atlantica attraversa l’Italia, portando piogge, temporali e venti sostenuti. La fase più instabile interessa inizialmente il Centro Nord e le regioni tirreniche, mentre venerdì 9 ottobre il peggioramento coinvolgerà più direttamente anche il Sud.

Il cambiamento sarà graduale. Sabato 10 ottobre resteranno condizioni instabili soprattutto nelle regioni centro meridionali; domenica 11 ottobre, invece, l’avvicinamento dell’alta pressione dovrebbe favorire una giornata in prevalenza asciutta, pur con qualche disturbo locale.

A guidare questa fase è una bassa pressione sull’alto Tirreno, che favorisce lo sviluppo di precipitazioni anche intense. La distribuzione dei fenomeni sarà irregolare: alle piogge potranno alternarsi pause asciutte, senza che queste indichino necessariamente la fine del peggioramento.

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Meteo giovedì 8 ottobre dove sono attese le piogge più intense

Nord con precipitazioni in aumento sul Triveneto

La giornata di giovedì 8 ottobre sarà caratterizzata da condizioni instabili su gran parte del Nord. Le precipitazioni interesseranno soprattutto la Lombardia e il Triveneto, dove potranno diventare più diffuse e intense tra la sera e la notte.

In Emilia Romagna i fenomeni saranno meno frequenti, con possibilità di schiarite tra un passaggio nuvoloso e l’altro. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, con rinforzi locali e mari mossi.

Le temperature massime varieranno dai 16 o 17 gradi di Aosta e Bolzano ai 24 gradi di Bologna.

Centro e Sardegna con temporali sul versante tirrenico

Il peggioramento coinvolgerà progressivamente Toscana, Lazio e aree appenniniche, con piogge e temporali che potranno risultare localmente intensi, soprattutto lungo le coste tirreniche.

Nelle situazioni temporalesche più organizzate non si esclude la formazione di trombe marine. Anche la Sardegna risentirà dell’instabilità, mentre sulle regioni adriatiche saranno più ampie le possibilità di tempo asciutto.

I venti meridionali manterranno i mari mossi. Le massime saranno comprese tra i 20 o 21 gradi di Campobasso e L’Aquila e i 26 o 27 gradi di Ancona e Pescara.

Sud e Sicilia con peggioramento dalla sera

Su buona parte del Sud le precipitazioni resteranno inizialmente limitate, salvo qualche fenomeno sul Salento. Tra la sera e la notte aumenterà invece il rischio di temporali in Campania, con possibili piogge anche sulla Sicilia occidentale.

Sul resto delle regioni la nuvolosità diventerà più estesa. I venti meridionali renderanno i mari mossi o molto mossi.

Le temperature resteranno miti, con massime dai 23 gradi di Potenza ai 30 o 31 gradi di Bari e Palermo.

Allerta meteo arancione in Toscana e gialla in undici regioni

Per giovedì 8 ottobre il quadro delle criticità indica allerta arancione in Toscana e allerta gialla in undici regioni, con estensione diversa a seconda delle zone interessate.

Il livello giallo riguarda settori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania e Basilicata, oltre all’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

I temporali potranno essere accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Le aree indicate nell’avviso comprendono Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania settentrionale e i settori interni e appenninici di Abruzzo e Molise.

L’allerta descrive le possibili criticità sul territorio, non soltanto la presenza di pioggia. È quindi utile controllare gli aggiornamenti locali, perché intensità dei fenomeni e conseguenze possono variare anche tra comuni vicini.

Meteo venerdì 9 ottobre instabilità al Nordest e al Sud

Venerdì 9 ottobre la perturbazione continuerà a influenzare il Paese. Al Nord le piogge si concentreranno maggiormente sul Nordest, mentre in Lombardia saranno possibili intervalli asciutti e schiarite. Spazi soleggiati più ampi potranno interessare Piemonte e Trentino Alto Adige.

Al Centro e in Sardegna resterà una nuvolosità diffusa, associata a precipitazioni irregolari. Sul Tirreno soffierà il Libeccio, mentre sull’Adriatico saranno presenti correnti di Scirocco.

Al Sud e in Sicilia il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto. La Campania potrà registrare piogge localmente intense; sulle altre regioni i fenomeni saranno distribuiti in modo discontinuo, con possibili temporali e pause asciutte.

Le massime saranno generalmente comprese tra 17 e 21 gradi al Nord, tra 18 e 24 gradi al Centro e tra 18 e 25 gradi al Sud. Il mar Ionio risulterà molto mosso.

Sabato 10 ottobre piogge al Centro Sud e prime aperture al Nord

La prima parte del weekend vedrà un aumento della pressione a partire dalle regioni settentrionali. Il vortice depressionario, tuttavia, continuerà a condizionare il tempo al Centro Sud mentre si attenua e si allontana.

Sabato 10 ottobre le precipitazioni saranno più probabili e diffuse al Sud. Al Centro potranno persistere fenomeni residui soprattutto su Lazio e regioni adriatiche.

Il Nord beneficerà invece di condizioni più stabili, con schiarite anche ampie alternate a nuvolosità irregolare.

Domenica 11 ottobre miglioramento diffuso ma con qualche piovasco

Per domenica 11 ottobre si delinea un ulteriore miglioramento, favorito dall’avvicinamento dell’alta pressione. Su gran parte d’Italia il tempo dovrebbe risultare prevalentemente asciutto, con una ripresa delle temperature diurne.

Resteranno possibili nubi più compatte al Nordovest, soprattutto in Liguria, dove non si esclude qualche piovasco isolato. Tra il pomeriggio e la sera, l’ingresso di venti freschi orientali sul Nordest potrà favorire addensamenti vicino ai rilievi e brevi acquazzoni.

Le massime potrebbero recuperare mediamente 3 o 4 gradi rispetto a sabato, mantenendosi nel complesso vicine ai valori tipici del periodo.

Prossima settimana possibile rinforzo dell’anticiclone

La tendenza successiva suggerisce un possibile consolidamento dell’anticiclone, con maggiori possibilità di tempo stabile. Si tratta però di un’evoluzione ancora da confermare: i prossimi aggiornamenti chiariranno quanto sarà esteso e duraturo il miglioramento.