Meteo nuova settimana verso una svolta ma le ultime piogge non mollano

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’alta pressione avanza da martedì 13 ottobre mentre alcune regioni dovranno ancora fare i conti con rovesci e venti freschi

Le previsioni meteo della settimana indicano un progressivo ritorno dell’anticiclone sull’Italia, ma il miglioramento non sarà immediato ovunque. Tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre resteranno alcune occasioni per piogge e rovesci, prima di una fase più stabile e soleggiata.

Il cambiamento prenderà forma da martedì, inizialmente soprattutto al Centro-Nord, per consolidarsi da mercoledì 14 ottobre. Le temperature diurne tenderanno a recuperare, mentre le notti resteranno fresche: un quadro tipicamente autunnale, con differenze anche marcate tra le ore del mattino e quelle pomeridiane. meteo.it

Lunedì 12 ottobre nuvole e piogge di breve durata

L’inizio della settimana sarà ancora condizionato dal passaggio di un debole impulso instabile, nonostante la pressione atmosferica sia in graduale aumento. La nuvolosità potrà risultare estesa, ma le precipitazioni avranno generalmente carattere discontinuo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Nord con qualche pioggia in Emilia Romagna

Al Nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sul settore nordorientale. In Emilia Romagna saranno possibili piogge rapide, soprattutto nella prima parte della giornata, mentre sulle altre regioni prevarranno condizioni asciutte.

Le temperature massime indicate nel quadro previsionale saranno generalmente comprese tra 20 e 23 gradi, con un clima relativamente mite.

Centro e Sardegna tra schiarite e addensamenti

Su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna si alterneranno nuvole e aperture del cielo. La copertura potrà essere più compatta sul versante adriatico, mentre nel pomeriggio qualche pioggia interesserà i settori appenninici.

Le massime oscilleranno dai 18 gradi di Campobasso ai 24 o 25 gradi di Firenze e Roma. Questi valori riguardano le singole città e potranno variare nelle aree interne e in quota.

Sud e Sicilia ancora esposti all’instabilità

Al Sud e in Sicilia resteranno possibili episodi piovosi locali. Al mattino qualche piovasco potrà interessare la Calabria tirrenica; nel pomeriggio altre precipitazioni saranno possibili lungo l’Appennino centro-meridionale, con sconfinamenti verso la costa campana.

Le temperature massime si manterranno generalmente tra 18 e 24 gradi. Il passaggio instabile di lunedì potrà coinvolgere, nel complesso, parte del Nordest, del Centro-Sud e delle Isole, prima del successivo miglioramento. meteo.it

Martedì 13 ottobre avanza l’anticiclone ma restano rovesci al Sud

Martedì 13 ottobre l’alta pressione favorirà condizioni più stabili su buona parte del Paese. Sul suo margine meridionale, però, la presenza di correnti nordorientali lascerà spazio a fenomeni residui.

Al mattino saranno possibili piogge e temporali sulla Sicilia settentrionale e nella provincia di Reggio Calabria, oltre a rovesci occasionali sulla Puglia. Nel pomeriggio è attesa una generale attenuazione delle precipitazioni. I venti da nordest, più sostenuti soprattutto al Centro-Sud, accompagneranno questa fase di transizione. ilmeteo.it

Nord più soleggiato nel pomeriggio

La giornata inizierà con alcuni addensamenti sulle pianure del Nordovest, anche localmente compatti. Con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi.

A Torino e Milano le temperature massime potranno raggiungere circa 20 gradi.

Centro e Sardegna con tempo prevalentemente asciutto

Al Centro e in Sardegna prevarranno condizioni di bel tempo. Qualche nube potrà insistere sui rilievi e sulle regioni adriatiche, mentre sul versante tirrenico il soleggiamento sarà più ampio.

Le massime potranno arrivare intorno ai 23 gradi a Roma e Firenze. La ventilazione nordorientale renderà comunque più fresca la sensazione termica nelle zone esposte.

Sud in miglioramento dopo le piogge del mattino

Su Calabria, Puglia e Sicilia il miglioramento sarà più graduale. Le ultime precipitazioni della mattinata lasceranno spazio a maggiori schiarite nel pomeriggio.

I valori massimi indicati saranno prossimi ai 20 gradi a Bari e ai 22 gradi a Napoli, con differenze locali legate alla nuvolosità e al vento.

Da mercoledì 14 ottobre la stabilità diventa più diffusa

Da mercoledì 14 ottobre il rafforzamento dell’anticiclone porterà giornate prevalentemente soleggiate. Potranno rimanere velature e addensamenti locali, soprattutto sui rilievi del Nordovest, senza compromettere il miglioramento generale. meteo.it

La tendenza descritta indica tempo stabile almeno fino a venerdì 16 ottobre. Il ritorno del sole favorirà un recupero delle temperature nelle ore centrali della giornata, ma la persistente ventilazione orientale potrà mantenere un clima più fresco sulle aree adriatiche e nei settori maggiormente esposti.

Temperature miti di giorno ma attenzione al fresco notturno

Il ritorno dell’alta pressione non significa temperature elevate a tutte le ore. Con cieli più sereni, il terreno perde calore durante la notte: per questo le minime potranno diminuire anche mentre le massime tornano a salire.

L’escursione termica sarà quindi uno degli aspetti da considerare, soprattutto al Nord e nelle vallate interne del Centro. Nelle zone umide e poco ventilate potranno inoltre formarsi nebbie o foschie tra la notte e l’alba, con riduzioni locali della visibilità.

La settimana si avvia dunque verso una fase più tranquilla, ma con un passaggio graduale: prima le ultime piogge, soprattutto al Sud, poi giornate più luminose e miti, accompagnate da mattinate ancora fresche.